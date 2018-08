Mistrovský titul v drezuře si v Královicích vyjela Mencke

O mistrovské tituly v drezuře se v závěru minulého týdne bojovalo v Královicích. Domácí šampionkou pro rok 2018 se po suverénním výkonu stala Libuše Mencke.

"Vážím si každého úspěchu, nedokážu říct, který je víc, nebo míň. Nějaké tituly z mistrovství už mám, ale tento je možná trochu cennější. Je totiž mým prvním poté, co se na českém šampionátu zvedla obtížnost," uvedla Mencke.

Dvaatřicetiletá jezdkyně už několik let žije v Německu, a tak pro ni má domácí mistrovství zvláštní kouzlo. "Pro mě je vždycky krásné, když přijedu na závody do Česka, protože se sem dostanu málo. Jezdím vlastně právě už jen na mistrovství a je pro mě příjemné, když zase potkám lidi, které moc nevídám a dřív jsem s nimi závodila každý víkend. A když se navíc podaří nějaký úspěch, je prima, že tady ukážu, že ta dřina přináší ovoce," doplnila Mencke.

V Královicích si pro zlato dokráčela přesvědčivým způsobem. V soutěži vedla od prvního kola a v sedle Sýria 2 nenašla přemožitele ani v závěrečném küru. "Ale tak pohodové to zase nebylo," upozornila vítězka. "Před prvním kolem jsem byla hodně nervózní. Tím, jak jsem v Česku dlouho nebyla, jsem neuměla odhadnout, co ukážou soupeři. I když člověk samozřejmě vždy jede to, co umí, a chce předvést co nejlepší výkon. Ovšem byla jsem nervózní i před druhým a třetím kolem, přestože jsem měla náskok. Ale byla to taková ta zdravá nervozita, která člověka vybudí," dodala Mencke.

Druhé místo obsadila Tereza Hábová s Jamesem Bondem a bronz brala Hana Vášáryová na Filipě. V malé rundě se z vítězství radovala Ida Vavříková s Fürst Romantico před Kamilou Kotyzovou na Radule a Michalem Knoflíčkem v sedle Zun Light VDL.

Titul v kategorii mladých jezdců slavila Anežka Zajícová v sedle Stasii EG, mezi staršími juniory vyhrála Laura Lišková na Wormanovi, mezi mladšími Eva Vavříková se Siracusou a dětem vládla Karolína Wiesnerová a Zafira 3. Soutěž družstev skončila triumfem týmu Jižní Moravy ve složení Markéta Vášová, Michal Knoflíček, Zdenka Tóth Skripová a Kamila Kociánová.

V paradrezuře potvrdila v kategorii Grade I roli favoritky Anastasja Vištalová s Dominique, v soutěži nezařazených zvítězila Zuzana Fialová na Larinovi.