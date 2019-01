Mladé pušky, nebo zkušení matadoři? Je tu bitva o Super Bowl

Sezóna nejlepší ligy amerického fotbalu pomalu finišuje. NFL má v neděli na programu obě semifinálová utkání play-off, ve kterých se rozhodne, kdo se aktivně účastní Super Bowlu. K vidění bude zajímavý generační souboj quarterbacků. Uspěje dravé mládí, nebo zkušenost?

Konferenční finále. Poslední překážka v cestě za vytouženou cílovou stanicí - Super Bowlem. Na východě se utkají Kansas City Chiefs s New England Patiots, na západě New Orleans Saints proti Los Angeles Rams. První nasazení doma přivítají druhé nasazené. I jedna malá chybička může znamenat, že je konec.

Kansas letos předvádí rychlý, agresivní fotbal. Obrovským překvapením je třiadvacetiletý quarterback Patrick Mahomes, který hned ve své první sezoně dotáhl Cheifs tak daleko. Doslova dotáhl. Tento nováček mezi rozehrávači dosáhl na neuvěřitelnou metu 50 touchdownů hned ve svém prvním kompletním ročníku!

Nyní ho však čeká zatím největší výzva. Strojový tým New Englandu, který se do konferenčního finále probojoval poosmé v řadě! To je v době platových stropů a draftu téměř nemyslitelné. Mužstvo vedené jednačtyřicetiletým Tomem Bradym je sice dle bookmakerů outsiderem, ale tak silný a zkušený celek se nesmí odepisovat nikdy.

Los Angeles Rams letos šlapou jako hodinky. Může za to zejména nejmladší hlavní trenér v lize Sean McVay (32 let) a jeho quarterback Jared Goff (24 let). Toto spojení terorizuje soupeře moderním pojetím a výbornou chemií, kterou právě tito dva mají. v semifinále play-off je ale čeká velmi těžký soupeř.

New Orleans Saints vedené nestárnoucím quarterbackem Drewem Breesem (40 let) jsou v domácím prostředí jen těžko k poražení. Superdome patří k jednomu z nejhlučnějších stadionu vůbec a opět se dá očekávat bouřlivá kulisa.

Jako první se utkají Saints proti Rams, a to ve 21.05 SEČ. Po nich svůj duel rozehrají Chiefs s Patriots. Dokáží se do Super Bowlu, který se letos koná v Atlantě, probojovat obě nasazené jedničky, nebo se některý z níže nasazených týmů vzepře?