Mladé pušky spojily síly. Jedné pomohl táta, druhé psycholog

Oba patří mezí nejmladší členy národního týmu a jsou velkým příslibem do budoucna. Florbalisté Marek Beneš a Filip Langer budou táhnout reprezentaci v příštích letech. V raném věku zažívají premiérové domácí mistrovství světa a i na ně dvě, stejně jako na ostatní členy kádru dolehla nervozita.

Proti Německu a Lotyšsku hrál každý v jiné lajně. Beneš začínal dokonce v elitní útočné formaci. Ani jednomu se však nedařilo podle představ a tak finský trenér Petri Kettunen přeskládal tým a proti Švýcarům dal mladíky z Tatranu k sobě. Spojení mladých pušek zafungovalo, trefily se obě a podílely se na třetině gólů českého týmu při výhře nad Švýcarskem 6:4.

Jak Beneš, tak Langer patří mezi nejmladší členy týmu. Druhému jmenovanému je teprve stále ještě věkem ještě junior. Už má dokonce bronz z mistrovství světa v této kategorii. Mezi muži hraje ale na šampionátu poprvé a tak mu zejména před startem MS v Praze pomáhal psycholog, aby zvládl obtížné chvíle. "Mám od něj naučené, jak pracovat po prohře, při zápase. Ještě v tom ale nejsem úplně dokonalý," připouští 16letý benjamínek národního týmu.

I on se musel poprat s nervozitou. Podle svých slov se s tím popral skvěle. "Na začátku mistrovství mi při rozcvičce lezl mráz po zádech, ale překvapil jsem sám sebe, jak jsem to zvládl," konstatuje Langer. Proti Švýcarům se dočkal premiérového gólu na MS a při oslavě byl v extázi. "Spadlo to ze mě, čekal jsem na něj. Euforie byla u mne veliká, pak jsem se ale musel soustředit, abych pomohl týmu tak, jak mám," říká Langer

O pět let starší Beneš už je na svém druhém mistrovství světa. Premiéru si odbyl již před dvěma lety v Lotyšsku a Petri Kettunen má pro něj připravenou důležitější roli v týmu než jeho předchůdce Radim Cepek. I Beneš se těšil na duel se Švýcary, kteří hráli s českým týmem otevřenější partii než Lotyši nebo Němci. "Více mi sedí brejkové situace, a když se hraje nahoru dolu, než stálé obléhání branky soupeře," liboval si Beneš.

Ten konzultuje dění na šampionátu a okolo českého týmu s otcem Luďkem, který se zúčastnil domácího mistrovství světa před dvaceti lety, a Češi tehdy skončili šestí. "Probírali jsme to. Oni tehdy ještě nebyli v top čtyřce, takže jsme se bavili, aby to letos nedopadlo stejně," rýpl si ironicky Beneš, který s rodičem šampionát hodně probírá, radit si od něj ale nenechá. "Občas si popovídáme, po zápasech si napíšeme a konzultujeme spolu. Samozřejmě k tomu má své poznatky," prozradil Beneš, jenž tak může překonat umístění svého otce v národním týmu z MS 1998.