Moc těžká časovka, v závěru to bolelo, přiznal čtrnáctý Bárta

Ve tváři českého cyklisty Jana Bárty bylo po dokončení časovky na mistrovství světa patrné velké vypětí, které se mísilo s úlevou. Ve svém posledním vystoupení v sezoně předvedl povedený výkon, mrzet ho mohlo jen to, že se nevtěsnal do kýžené desítky. Skončil čtrnáctý.

"Mým cílem byla desítka, je to holt kousek za ní, škoda," řekl Bárta v rozhovoru s novináři. Hodně dlouho přitom poseděl mezi průběžně vedoucí trojicí. A zpočátku v ní byl jako lídr. "Naštěstí tam mají ty tepelné zářiče, takže tam není zima, jinak bych byl asi zmrzlý," pousmál se Bárta.

Organizátoři do Innsbrucku a jeho okolí vměstnali trať dlouhou přes 52 kilometrů, více než obvykle. "Na to, jak ta časovka byla těžká, že tam byl ten kopec a po něm ještě takový vlnitý profil, tak byla relativně dlouhá. Už jsem jel asi i delší časovky, ale když už bývá nad padesát kilometrů, bývá lehčí, více rovina. Tahle časovka byla opravdu hodně těžká," netajil třiatřicetiletý rodák z Kyjova.

S nástrahou v podobě kopce po 31 kilometrech se ale vypořádal na výbornou. "Snažil jsem se před kopcem nejet úplně šrot, abych měl na stoupání síly. Třeba takový Stefan Küng se v tom kopci úplně zastavil. Zhruba ty tři kilometry před kopcem jsem jel více zlehka, pak jsem do toho zase šlápl, protože na kopci nasbíráte více času než na rovině. V závěru to bolelo, jel jsem do cíle, co to šlo," přiblížil taktiku Bárta.

Loni v Bergenu byl až čtyřiadvacátý, z tohoto pohledu mohl být sedmý muž z časovky na MS 2012 spokojený s návratem na pozice okolo desítky. "Když jsem se tak díval na startovku, jsou tu už úplně jiní závodníci, než pamatuji dříve, kdy vyhrával Tony Martin. Asi z poloviny se to obměnilo, v té konkurenci to není snadné. Plusem oproti předchozím dvěma sezonám určitě bylo, že jsem měl až do mistrovství světa závodní program, zatímco třeba loni mi to chybělo," uvedl Bárta.

V české sestavě pro nedělní silniční závod není. A nechystá se ho ani sledovat. "Už jsem si těch světových mistráků pár objel osobně... Dřív jsem sledoval Giro, Tour i Vueltu, pak když jsem tam byl, už vás to tolik netáhne, protože víte, jak to vypadá zevnitř, a máte to osahané z místa. V televizi už vás to tak nebaví," vysvětlil Bárta.

Středeční souboj s chronometrem byl pro něho posledním závodem sezony. "Teď momentálně mě čeká už jen cesta domů. Jedu ve čtvrtek, takže hned zítra už mi také začne dovolená," těšil se pětinásobný domácí šampion z časovky Bárta.

Uplynulá sezona pro něho byla úplně jiná než ty předchozí. Už jen tím, že z týmu Bora-hansgrohe zamířil do královéhradecké stáje Elkov Author, což znamenalo odchod z nejvyšší kategorie WorldTour.

"Začátek sezony byl takový zvláštní, celkově jsem začal trénovat trochu později, protože jsem nevěděl, kde budu jezdit. Elkov mi moc vyhověl, vzali mě a já se snažil soustředit na závody, které jsou pro ně prioritní, tedy mistrovství světa a Evropy. Hlavně k nim jsem sezonu směřoval," ohlédl se za uplynulými měsíci Bárta.