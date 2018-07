Molinari jako první Ital vyhrál golfový major.

Golfista Francesco Molinari vyhrál British Open a postaral se o první italský triumf na turnaji kategorie major. Na hřišti ve skotském Carnoustie měl v konečném součtu osm ran pod par a zvítězil s náskokem dvou úderů před čtveřicí soupeřů. V posledním kole se na chvíli ocitl ve vedení i věhlasný Američan Tiger Woods, nakonec ale obsadil šesté místo.

"Před turnajem jsem dokázal hrát docela dobrý golf, ale tady mi to v minulosti nikdy moc nešlo. To nebylo moc optimistické, ale prostě jsem si řekl, že na to nebudu myslet a soustředím se jen na to, abych každou ránu dobře trefil," řekl vítěz, který si zajistil posun na šesté místo světového žebříčku a účast v zářijovém Ryder Cupu.

Pětatřicetiletý Molinari byl loni druhý na PGA Championship, avšak v Carnoustie se rozjížděl jen velmi zvolna. Po polovině soutěže měl na kontě par, ale v sobotu zahrál -6 a vyhoupl se na páté místo.

Na vedoucí trojici sice ztrácel tři údery, ale Američané Jordan Spieth, Xander Schauffele ani Kevin Kisner závěrečné kolo nezvládli. Schauffele i Kisner zahráli tři rány nad par, obhájce titulu Spieth měl dokonce +5, zatímco Molinariho vynesla dvě birdie do čela.

"Být na seznamu vítězů takového turnaje je pro mne neskutečné. Přece jenom Itálie není zrovna golfová země," dodal Molinari, který ve třetím ani čtvrtém kole nezahrál na náročném skotském hřišti ani jedno bogey. "To mi přijde neuvěřitelné," uznal.

Vedle slavného Klaretového džbánu si za prvenství odnesl 1,89 milionu dolarů, v přepočtu 41,7 milionu korun. "Francesco hrál dneska úžasně," ocenil ho Woods, vítěz 14 majorů. O druhé místo se s Kisnerem a Schauffelem podělili Angličan Justin Rose a Rory McIlroy ze Severního Irska.