Na Jíchovu rozlučku přišlo pět tisíc lidí, zahrály si i jeho děti

Přes pět tisíc diváků dorazilo na plzeňský zimní stadion na rozlučku házenkáře Filipa Jíchy s kariérou. Nejlepší hráč světa za rok 2010 byl v rodném městě hlavní postavou exhibičního duelu, v němž se utkali jeho bývalí spoluhráči ze zahraničních angažmá - německého Kielu a Barcelony. Jícha nastoupil za každý z týmů na jeden poločas a v závěru si zahrál i se synem Vincentem a dcerou Valerií, kteří symbolicky vstřelili poslední góly při výhře Barcelony 43:31.

"Překonalo to všechna moje očekávání. Je to pro mě zážitek na celý život, o něčem takovém jsem nikdy ani nesnil. Když je vás tady takové množství, je těžké uvěřit, že je to za mnou," řekl Jícha po zápase, když mu 5204 diváků aplaudovalo vestoje.

Bývalí spoluhráči mu dali vyřezaného hráče ze dřeva s číslem 39, s kterým hrával. Zároveň dostal podepsaný a zarámovaný dres Kielu. "Rád bych se s vámi fanoušky rozloučil. Byli jste mou energií, mým motorem, pro vás mě to bavilo hrát. Dnešní zápas nebyl výjimkou. Ztratil jsem zub a mám monokla," dodal Jícha.

Dojatý byl už při nástupu před samotným utkáním, kdy jako poslední za obrovského aplausu fanoušků vběhl do arény. V tu chvíli zároveň na kostce nad palubovkou běžely jeho nejlepší chvíle v kariéře.

"Je to neuvěřitelná akce a moc se těším. Chci moc poděkovat mojí rodině. Děkuju rovněž Plzni, že jsem se tu mohl narodit. Je vás tu hodně. Pro mě nezapomenutelný okamžik," uvedl Jícha. "Teď už bych nejradši začal hrát," doplnil nejlepší házenkář světa za rok 2010, který ukončil kvůli vleklým zdravotním potížím kariéru už v říjnu, ale rozlučku měl až dnes.

Jícha nejprve nastoupil za výběr Kielu 2012, s nímž dosáhl na největší úspěchy. S německým celkem před šesti lety neprohrál v bundeslize jediný zápas a získal s ním jedno ze dvou prvenství v Lize mistrů. Druhý titul v prestižní soutěži vybojoval s Kielem o dva roky dříve. V druhé půli pak Jícha změnil dres a hrál symbolicky za Barcelonu, kde ukončil kariéru.

Před zaplněnou plzeňskou halou se hrála otevřená házená a světové hvězdy bavily diváky ofenzivnímu kousky. Své umění předvedli například dvojnásobní olympijští vítězové a úřadující mistři světa Daniel Narcisse a brankář Thierry Omeyer z Francie, někdejší švédská hvězda Stefan Lövgren či islandský kanonýr Gudjón Valur Sigurdsson. Zahrál si i Jíchův bratranec Pavel Křížek, trenéři české reprezentace Jan Filip s Danielem Kubešem či brankáři a sourozenci Petr a Jan Štochlovi.

Barcelona od začátku vedla a první půli vyhrála 19:13. Největší ohlas ale vzbudil ve 12. minutě první Jíchův gól v utkání poté, co technickým obstřelem snížil na 5:8. Diváky těsně před pauzou rozesmálo i to, když hráči vyměnili klasický házenkářský míč za velký nafukovací balon.

Po změně stran se zase bratři Štochlové nasoukali do obleků a proměnili se v zápasníky sumo. Nejemotivnější chvíle ale přišla v samém závěru. Na poslední dvě minuty po oddychovém čase nastoupily na palubovku i Jíchovy děti Vincent a Valeria. S házenkářskou legendou se naposledy proběhly přes celé hřiště a symbolicky daly poslední dva góly.