Nápomocný Štybar před závodem MS: Udělám vše pro Romana

Zatímco loni vybojoval cyklista Zdeněk Štybar v silničním závodě na světovém šampionátu v Bergenu 14. místem nejlepší český výsledek v elitní mužské kategorii od roku 2002, kdy skončil jedenáctý Ján Svorada, letos je jeho role jiná. Chce oplatit pomoc z Norska Romanu Kreuzigerovi. A sám cítí, že Kreuziger může pomýšlet vysoko.

"Valverdeho chytat nebudu. To je nad moje síly," pousmál se Štybar v rozhovoru s novináři v dějišti šampionátu. "Pohlídám začátek, aby neodjel nikdo z velkých zemí. Itálie, Francie, Španělsko nebo Holandsko, ty nesmíme nechat odjet. Pak udělám všechno pro Romana, zkusím ho dovézt na dobré pozice a uvidíme, jak to bude vypadat na okruzích. Když odjede skupina, abych tam byl, nebo někdo jiný s ním. Když se to sjede, tak aby tam Roman zase nebyl sám. To by byl ideální scénář," dodal Štybar.

Na trase z Kufsteinu, kde závod v neděli v 9:40 odstartuje, čeká peloton výstup na Gnadenwald. "A ten nesmíme podcenit," varoval Štybar. "Zkusíme být někde schovaný, ale vepředu. Už předchozí závody juniorů a třiadvacítky ukázaly, že ten kopec je hodně tvrdej. Byla by škoda zbytečně lepit díry. Musíme být vepředu," vysvětlil Štybar.

Celkem sedmkrát pojedou následně jezdci dlouhý kopec na okruhu v okolí Innsbrucku. "Kdyby se ten kopec jel jen jednou, bylo by to pro mě asi lepší. Hlavně poslední dvě kola budou asi hodně tvrdá," odtušil Štybar. "Myslím si ale, že je to super kopec pro Romana, lepší kopec si nemohl přát. Na mě to nejspíš bude v posledních dvou kolech moc. Když budu mít super den, možná najedu do toho posledního, uvidíme, jak se ten závod bude vyvíjet," dodal dvaatřicetiletý Štybar.

Závěrečné stoupání s pojmenováním Höll a maximálním sklonem 28 procent už je potom opravdu pro otrlé. "To je hodně ostrý. Tam si myslím, že to bude možné jít v tom závěru pěšky. Při pátečním tréninku jsme tam jeli hodně dobré tempo a jeli jsme tak sedmičkou osmičkou. Může to být rozhodující moment závodu," uvedl Štybar.

"Kdyby pršelo, tak by to bylo dlouhé a myslím si, že ta stojka by se nedala vyjet, i když by to možná byla moje výhoda, protože bych tam běžel s kolem nahoru," přiblížil s úsměvem náročnost stoupání Štybar. A že se jako bývalý cyklokrosař a trojnásobný mistr světa v terénu s kolem na rameni něco naběhal. "Po té stojce pak přichází ještě docela technický sjezd, jsou tam dvě tři zatáčky, kde je třeba dát pozor," upozornil Štybar.

Výčet aspirantů na medaile je dlouhý. "Bavíme se o tom, aby nepřekvapil Sagan. Ale musel by odjet včas, v tom prudkém kopci nevěřím tomu, že to přejede s lidmi, jako jsou Alaphilippe, Urán, Valverde. Možné to je, protože u něj nikdy nevíme, ale tohle si nejspíš vrchaři nenechají ujít. Další roky to bude zase klasikářské mistrovství světa," řekl Štybar.

"Největší favoriti jsou pro mě Alaphilippe, Roman, bratři Yatesovi, Valverde, Dan Martin, Nibali, Moscon. Alaphilippe je na tom hodně dobře. Pro něj byl šampionát v sezoně velkým cílem. Velkou a možná poslední šanci dosáhnout konečně na vytoužené zlato má i Valverde. Že jel Vueltu, to není důležité, on má velký motor, spíš ho to posílí," domnívá se Štybar.

Dnes už český tým absolvoval jen lehkou projížďku. "Musíme být odpočatí. Ale jinak je to klasická jednorázovka. Na to jsme zvyklí," podotkl Štybar, jenž hned po závodě zamíří zpět do Belgie. "V úterý už mám další závody. A pak letíme na závod Kolem Turecka, takže mě po šampionátu ještě něco čeká," poznamenal Štybar.