Nejtěžší postup. Jsem hrozně spokojený, hlásí trenér Bašný

Když trenér Jan Bašný v létě 2010 převzal české házenkářky, národní tým šest let nestartoval na velké akci. Zkušený trenér reprezentaci nevídaně pozvedl a uspěl s ní v pěti z osmi kvalifikací. Nedělní postup na prosincový evropský šampionát ve Francii považoval za nejsložitější.

"Určitě byl nejtěžší. Je velice cenný ze dvou důvodů. Troufám si tvrdit, že tahle skupina byla ze všech nejtěžší. Silné Slovinky, Islanďanky nejlepší družstvo ze čtvrtého koše. To, že to holky uhrály, jenom potvrdilo kvalitu hry, kterou máme dvě tři sezony a která je stabilní," řekl novinářům Bašný po remíze 30:30 se Slovinskem v Mostě, která jeho svěřenkyním stačila k postupu.

"A druhá věc, já jsem hrozně spokojený, že jsme tímhle postupem zakončili v podstatě nejlepší sezonu určitě za posledních deset let. Vynikající výsledek a hra na mistrovství světa, postup na mistrovství Evropy..., co k tomu dodat," připomněl kouč nečekané osmé místo na světovém šampionátu vloni v prosinci.

Češky v uplynulé kvalifikaci dvakrát porazily Island, dvakrát remizovaly se Slovinskem a dvakrát prohrály se suverénem skupiny Dánskem. "Nabízí se říct, že zlomová byla remíza ve Slovinsku, ale podle mě nebyl žádný zlom. Ty hráčky nepochybovaly, že postoupí. Já je kolikrát nechápu, protože já mám pochybnosti a ony mi říkají: 'Trenére, v klidu. Máme vyhrát dvakrát, tak vyhrajeme dvakrát'," usmál se Bašný.

Reprezentaci nevídaně pozvedl. "Když jsem tým přebíral, nevěděl jsem, do čeho jdu. Na začátku jsme vypadli obrovským rozdílem v play-off s Černou Horou, ale už během sezony jsem začal cítit, že se tam něco rodí v týmu. Pětkrát z osmi kvalifikací postoupit, to je dobré," řekl Bašný.

"Není to ale jen se na ty šampionáty dostat. My jsme se na těch čtyřech, které jsme hráli, vždy dostali ze základní skupiny do další fáze. To je strašně cenné a doufám, že se to podaří i ve Francii," přál si kouč.

Soupeřky pro základní skupinu určí českému týmu los 12. června. "Už se s námi počítalo letos, myslím, že už nás nikdo nepodceňuje. Já už jsem říkal dříve, že tenhle tým, pokud postoupí, by mohl mít svůj vrchol právě na mistrovství Evropy ve Francii," dodal Bašný.