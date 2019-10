Nejvěrnější fanoušek svého tetování nejspíš hodně lituje

Tak tohle je opravdu mrzuté! Jeden z fanoušků All Blacks mančaftu na mistrovství světa v ragby natolik věřil, že si nechal název svého oblíbeného týmu a rok 2019 vytetovat společně s pohárem pro vítěze. Jenže Nový Zéland titul nezopakuje.

Na malůvce zdobící lýtko optimisty jsou další data úspěchů ragbyové reprezentace Nového Zélandu: 1987, 2011 a 2015. Vrcholná akce tvrdého sportu se hraje jednou za čtyři roky, All Blacks v Japonsku útočili na zlatý hattrick.

Jenže nakonec v semifinále senzačně vypadli s anglickou reprezentací a nutno dodat, že prostě neměli svůj den. Soupeři je v utkání přehráli a borcům proslulým bojovým tancem Haka nezbude, než zabojovat o bronzovou cenu útěchy proti Walesu.

Fanoušek se jmenuje Shaun Pollard a před semifinálovým zápasem hýřil optimismem. "Podporuji je na sto procent, jako vždy. Pokud jste věrným fanouškem, věříte, že vyhrají," nepřipouštěl si možnost prohry svého oblíbeného týmu.

I’d imagine this guy must be feeling pretty nervous about now 🤦🏽‍♂️👀 pic.twitter.com/vpL66f5AVg