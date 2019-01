Největší zářez v historii sportu? NFL řeší skandální "nefaul"

Celý svět se na to utkání těšil. V zámořské lize amerického fotbalu znamená účast v konferenčním finále (semifinále play-off) velkou prestiž, ale také obrovskou příležitost zahrát si Super Bowl. Po krásném a dramatickém zápase mezi New Orleans Saints a Los Angeles Rams se však nehovoří o žádné pěkné akci hráčů, nýbrž o gigantické chybě rozhodčích. V kruzích NFL se hovoří o krádeži, jakou historie nepamatuje.

Celá inkriminovaná situace se odehrála v úplném závěru čtvrté čtvrtiny. Stav byl vyrovnaný 20:20 a domácí hráči Saints byli na míči, konkrétně 13 yardů od koncové zóny soupeře. Quarterback "Svatých" Drew Brees šel při klíčovém třetím pokusu s míčem do vzduchu a snažil se najít svého spoluhráče Tommyleeho Lewise. K němu však přihrávka nedoputovala, jelikož byl obráncem Rams doslova vystřelen mimo hřiště.

Pro každého, kdo situaci sledoval, to byl jasný faul. Rozhodčí ale žlutou vlaječku, jež signalizuje přestupek proti pravidlům, nehodili. Diváci v Superdomu (název stadionu Saints), televizní komentátoři, experti NFL ve studiu, zkrátka úplně každý, kdo se díval, byl naprosto pobouřen. Všichni si kladli stejnou otázku: Jak je možné, že to nebyl faul?

NFL fans could not believe that this wasn’t called pass interference 😳😳😳https://t.co/LoZ9fizn5jpic.twitter.com/fpRWNtD7YX - For The Win (@ForTheWin) 20. ledna 2019

Jak je v USA dobrým zvykem, na sportovních kolbištích se veškeré zajímavé situace přehrávají několikrát dokola na velkoplošných obrazovkách. Po zhlédnutí opakovaného záznamu se diváci rozzlobili ještě třikrát více. Sám kouč domácích Sean Payton byl na postranní lajně nepříčetný, div že se na jednoho ze sudích nevrhl.

Kdyby byl daný moment posouzen jako faul, New Orleans by získalo tolik kýžený první down, nechalo by utéct časomíru na maximum a následně by skórovalo za tři body. Hostům by pak zbývalo necelých dvacet sekund, což by s největší pravděpodobností na srovnání skóre nestačilo.

Takhle měli ještě dostatek času, kterého využili a zápas poslali do prodloužení. V něm nakonec rozhodla dělová rána kickera hostů Grega Zuerleina, jenž úspěšným 57yardovým pokusem poslal svůj celek do finále.

Krátce po skončení duelu vydala NFL veřejné prohlášení, ve kterém přiznala chybu rozhodčích. To je na jednu stranu hezké, ale titul pro šampiona konference NFC to Saints nepřidělí a Super Bowl si letos stejně nezahrají. Sám kouč Payton na pozápasové tiskové konferenci naštvaně uvedl, že sudí to svým rozhodnutím totálně pokazili.

A tak se opět vynořily na povrch dohady o tom, jestli by trenéři týmů v americkém fotbale měli mít možnost přezkoumávat fauly na videu, nebo ne, jak je tomu doposud. Po neděli je jasné, jaké stanovisko ohledně tohoto tématu zaujímá celek New Orleans Saints.