Nekola končí, volejbalovou reprezentaci povede Novák

Novým trenérem národního týmu volejbalistů se stal bývalý vítěz Ligy mistrů Jiří Novák. Současný kouč Karlovarska na reprezentační lavičce vystřídá Michala Nekolu, který vedl mužstvo tři roky. Správní rada Českého volejbalového svazu vybrala kouče v hlasování per rollam.

Pětačtyřicetiletý Novák je někdejším úspěšným smečařem. Volejbalově vyrostl v Českých Budějovicích, chvíli hrál v Ústí nad Labem a od roku 1999 strávil 14 let ve Francii. S Paříží slavil v roce 2001 triumf v Lize mistrů, o rok dříve v Poháru vítězů pohárů a osmkrát se stal mistrem Francie. Od roku 2015 vede Karlovy Vary.

"Je to další krok v mé trenérské kariéře. V českém rybníku je to nejvíc, kam se může trenér dostat. Jsem rád, že se rozhodli pro moji osobu," řekl Novák ČTK.

Hlavním Novákovým cílem bude připravit reprezentaci na mistrovství Evropy, které bude v roce 2021 hostit i Česko. "Postoupit ze základní skupiny a v play off se dostat co nejdále. Zároveň zapracovat do kádru členy medailových mládežnických reprezentací," shrnul hlavní úkoly nového kouče manažer reprezentace Miloslav Javůrek.

Trenér Dukly Liberec Nekola převzal reprezentaci v červenci 2017 po Španělovi Miguelu Falascovi, kterému dělal asistenta. Na ME pak dovedl tým k sedmému místu, což bylo nejlepší české umístění po 16 letech. Loni Češi vypadli na Euru v osmifinále. V lednové kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu bez opor neuspěli.

Nového kouče svaz vybíral od února a ve hře byla domácí i zahraniční jména. "Michal Nekola zvládl svoji roli na výbornou a možná i jeho úspěšné působení u reprezentace nahnulo misky vah při našem rozhodování, zda český nebo zahraniční trenér pro další období," řekl předseda volejbalového svazu Marek Pakosta.

Novák, který dovedl Karlovarsko předloni k prvnímu titulu, už má s národním týmem trenérské zkušenosti. U české reprezentace působil v letech 2013 až 2015 jako asistent trenéra a chvilku rovněž jako týmový manažer.