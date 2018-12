Nemůžeme věšet hlavy, nyní jde do tuhého, burcuje Satrapová

Brankářka Lucie Satrapová předvedla na mistrovství Evropy házenkářek ve Francii několik zákroků proti favorizovanému Norsku. Týmu to ale nestačilo a úřadujícím mistryním podlehl vysoko 17:31. Podle Satrapové nelze věšet hlavu a je nutné se soustředit na středeční zápas s Německem, který pro Češky může být klíčový. Pokud ho vyhrají a Norsko neprohraje s Rumunskem, postoupí výběr trenéra Jana Bašného do hlavní fáze.

Satrapová předvedla několik zákroků a kryla také sedmičku. Přesto to norskou mašinu nezastavilo. "Nebyly to ani góly ze spojek, ale z druhé vlny, z pivota, z rychlého útoku, takže takové vyložené šance se těžko chytají," přiznala.

Vysoká porážka ji zklamala. "Jsem smutná, protože jsem nám věřila. Myslely jsme si, že bychom mohly Norky aspoň potrápit. Byl to s nimi desátý vzájemný zápas a říkaly jsme si, že jeden z nich musíme aspoň vyhrát. Bohužel se to nepodařilo," řekla Satrapová.

Vzdávat se ale nechce. "Nemůžeme věšet hlavy. Máme před sebou Německo. Zkusíme to vyhrát, protože jiná cesta nevede. Věřím Norkám, že s Rumunskem neprohrajou. Takže u našeho zápasu s Německem půjde o postup. Kdo vyhraje, půjde dál," dodala Satrapová.

Podle ní je potřeba zvýšit agresivitu v obraně. "Když se podíváme na zápas s Norkami, kolikrát jsme je přerušily, tak myslím, že za celý zápas to bylo tak desetkrát. A to ještě přidávám," zdůraznila Satrapová. "Nyní jde do tuhého, budeme muset posbírat všechny naše síly, které máme," uzavřela brankářka klubu Issy Paris.

Zápas s Německem začne ve skupině D v Brestu ve středu ve 18:00, ve 21:00 se utká Norsko s Rumunskem. Češky mají dvě prohry s Rumunskem a Norskem.

Rumunky jsou zatím bez porážky, ale skupinu zamotala nečekaná výhra Německa nad Norskem. Proto Češky musejí čekat, jak dopadnou Norky. Při stejném bodovém zisku by totiž u těchto týmů rozhodlo skóre, které mají Češky nejhorší kvůli vysoké porážce s Norskem. Ze čtyř skupin postoupí vždy tři družstva.