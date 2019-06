Nezvyklý trénink. Hermannová se Slukovou trénovaly na řece.

Trénink se soupeřkami na netradičním prostředí? Proč ne. České plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová dostaly před nadcházejícím mistrovství světa v Hamburku (28. června do 7. července) možnost zatrénovat přímo ve městě dění. Nikoliv však na klasickém hřišti, ale na Labi, když společně s domácími Němkami pluly na pontonu taženém remorkérem.

Na konci června začne v německém Hamburgu světový šampionát a pořadatelé se na něj rozhodli upoutat netradičním způsobem. Kolem Labské filharmonie plul ponton, na který bylo navezeno 75 tun písku, aby se mohlo nad hladinou řeky vznášet improvizované hřiště pro plážový volejbal, kde se utkaly domácí hvězdy Laura Ludwigová s Maggie Kozuchovou. Soupeřkami jim byly Češky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová.

"Byla to fakt jedinečná zkušenost," rozjásaly se obě Češky na vlastní facebookové stránce. "Mičud nám naštěstí neuplaval, žádná z nás nepřepadla přes palubu a nikdo nedostal mořskou nemoc," uklidňovaly vzápětí všechny fanoušky.

"Bylo to hodně zábavné, čekala jsem, že bude trochu foukat vítr, ale nakonec to bylo ještě větší, než jsem předpokládala. Byl to ale příjemný zážitek. Kdo může říci, že hrál plážový volejbal na pontonu?" prozradila pro deník Sport Barbora Hermannová.

Na mistrovství světa budou české volejbalistky bojovat zároveň i nadcházející olympijské hry v japonském Tokiu. V základní, čistě evropské, skupině B se české duo utká s Polkami, Lotyškami a jiným německým párem Schneiderová, Kortzingerová. Hrát se nebude jen o titul světových šampionek, ale také o celkovou dotaci turnaje milion eur (25,5 milionu korun).