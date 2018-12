NFL vrcholí. Dokáže obhájce titulu proklouznout do play-off?

Sezóna nejlepší ligy amerického fotbalu na světě pomalu, ale jistě, spěje do finále. Ze základní části zbývají odehrát poslední dvě kola, v nichž se definitivně rozluští tajenka, kdo postoupí do tolik vytoužené nadstavbové části NFL. Velmi nahnuté to má loňský šampion Philadelphia Eagles. Naopak několik týmů už má jistý postup do play-off, ale koncovku vypustit nesmí. Hraje se totiž také o nasazení a potencionální volné první kolo.

Rok co rok je to drama do poslední vteřiny a letos tomu není jinak. Pojďme si v rychlosti připomenout, jaký je postupový klíč do lednové vyřazovací části. Z každé konference (východní a západní) postupuje celkem šest týmů. Čtyři vítězové svých divizí plus dvě tzv. divoké karty. Tu získají dva celky s nejlepší bilancí.

První a druhý tým s nejlepší bilancí má volné první kolo a na svého soupeře čeká. V pavouku na sebe narazí třetí nejlepší celek s šestým a čtvrtý s pátým. Vítězové "předkol" následně narazí na již postoupivší soupeře. Mužstvo s lepší bilancí má výhodu a hraje na domácím stadionu.

O účast v nejpopulárnějším finále na světě tedy bojuje celkem dvanáct týmů.

Východní konference

Nejprve si rozebereme situaci na východní polovině USA. Východní divizi nejspíše opět ovládnou New England Patriots. S bilancí devíti výher a pěti porážek mají na dotírající Miami (bilance 7-7) náskok dvou výher. To, že znovu opanují AFC East napovídá i rozpis posledních dvou utkání. Obě odehrají doma a obě proti divizním rivalům, s nimiž mají navíc drtivě pozitivní historii. Neočekává se, že by klub z Foxborough vyloupily celky jako Buffalo Bills nebo New York Jets. A tak je na 99 % jasné, že fanoušci uvidí Patrioty i v lednu.

Díky skvělým výkonům, které letos předvádí suveréni AFC West Kansas City Chiefs a Los Angeles Chargers, budou muset svěřenci Billa Belichika hrát už v předkole, na což z posledních let nebyli zvyklí. Právě tyto dva jmenované týmy (11-2) jsou nejžhavějšími kandidáty, aby měly první víkend v roce 2019 volno a na soupeře si počkaly. V patách jim jsou pouze Houston Texans (10-3), jenž mají také příznivý los na konec a jsou téměř jistými vítězi své divize AFC South.

Největší boj o první místo ve své divizi svedou Pittsburgh Steelers a Baltimore Ravens. Pro prvně jmenovaný tým hraje v prospěch fakt, že mají na svém kontě málo vídanou remízu. Jejich bilance tedy zní 8-1-5, načež Baltimore má 8-6. Právě (v NFL nepopulární) remíza může hrát klíčovou roli v cestě za divizním triumfem.

O místo na výsluní (play-off) stále bojují týmy Indianapolis Colts (8-6), Tennessee Titans (8-6) a Miami Dolphins (7-7). Cleveland Browns, který v loňské sezoně nedokázal ani jednou zvítězit, se sice zlepšil, ale s bilancí 6-1-7 to letos stačit nebude.

Zejména Colts mají v posledních týdnech skvělou formu. Předkolo vyřazovací části pro ně zdaleka nemusí být konečná.

Tip redakce na postup do play-off:

Vítězové divizí: Kansas City Chiefs, Houston Texans, Pittsburgh Steelers, New England Patriots

Divoké karty: Los Angeles Chargers, Indianapolis Colts

Západní konference

Na západě je ze 3/4 jasné, které týmy se stanou vítězi svých divizí. New Orleans Saints (12-2), Los Angeles Rams (11-3) a Chicago Bears (10-4) už nikdo se špičky divize nesesadí. V divizi NFC East se naopak očekává tuhá bitva. Nejlepší výchozí pozici mají Dallas Cowboys (8-6), na které však nemilosrdně dotírá loňský vítěz Super Bowlu Philadelphia Eagles (7-7) a nevyzpytatelný Washington Redskins (7-7). Posledně jmenovaný klub má však nejmenší šanci, protože se mu zranil spolehlivý quarterback Alex Smith a s náhradníkem je výkon ofenzivy poloviční.

O divokou kartu se, jako každoročně, popere Seattle Seahawks a nebezpečná Minnesota Vikings (7-1-6), jenže letos zatím hraje výrazně pod své možnosti.

Největším překvapením "západu" je Chicago Bears. Tým vedený Mattem Nagyem disponuje ničivou obranou a velmi variabilním útokem, který vede šikovný a rychlonohý nováček Mitch Trubisky. Medvědy sice před úvodem sezony bookmakeři podceňovali, ale svými výkony se výrazně zapojili o zisk Lombardi Trophy (trofej, jenž získá vítěz Super Bowlu).

Tip redakce na postup do play-off:

Vítězové divizí: Los Angeles Rams, New Orleans Saints, Chicago Bears, Dallas Cowboys

Divoké karty: Seattle Seahawks, Minnesota Vikings

Říká se, že NFL je nejvyrovnanější soutěž na světě. Každý může porazit každého. Toto tvrzení pouze dokládá fakt, že celkový vítěz minulého ročníku Philadelphia Eagles má letos velké problémy, aby se vůbec dostala do play-off.

Ať už postoupí kdokoliv, nikdo nemá nic jistého. A jelikož se nadstavbová část hraje pouze na jeden vzájemný zápas vyřazovacím způsobem, může každá chybička, špatné rozhodnutí nebo nechycený míč znamenat osudovou minelu, jenž způsobí konec sezony.