Nová pravidla? Řeším to za pochodu, na pankáče, řekla Spilková

Golfistka Klára Spilková začne své působení v elitní sérii LPGA v Austrálii, kde v únoru odehraje dva turnaje. Po zastávce doma se pak přestěhuje do Spojených států, kde se poprvé představí v březnu.

Spilková jako první Češka získala kartu na LPGA loni v kvalifikaci, v které obsadila čtvrté místo. Zajistila si tzv. kategorii 14, má zajištěný určitý počet turnajů a k udržení se mezi elitou musí v letošním finančním žebříčku skončit do stého místa.

"Chtěla bych tam pár let být, žít a fakt to zkusit naplno. Chci dát Americe sto procent," řekla Spilková novinářům. "Cíle si ale dávám zatím nízké a držím se u země. Když nebudu hrát dobře, tak půjdu jinou cestou. Když budu hrát dobře, tak to bude skvělý. Chci být hlavně zdravá."

Po třech týdnech strávených doma s rodinou se v pondělí vydá na cesty. Poletí do Sarasoty, kde už má pronajatý byt a v teple bude trénovat. "Chci se dobře rozehrát a začít sezonu plná sil a uvolněně," plánovala. V Austrálii odehraje Vic Open od 7. února a od 14. února Australian Open.

Pak se ještě vrátí do Česka, definitivní stěhování do USA přijde v březnu. "Beru si jenom oblečení, nic extra. Zúžila jsem to na pár krabic mého života," řekla. To už by měla mít vyřízené sportovní vízum. První turnaj na americké půdě odehraje od 21. do 24. března ve Phoenixu.

Americká série změnila pravidla a Spilková by měla do začátku května uhrát solidní výsledky, aby postoupila do kategorie 13 a měla přístup na další turnaje. Sama zatím pravidla nestudovala. "Já to řeším, až když na to naběhnu. Potom mě překvapí spoustu věcí, ale dělám to trošku v běhu. Budu to letos dělat trošku na pankáče, ale těším se. Je to nové a nevím úplně do čeho jdu," přiznala.

Volno jsem potřebovala, musím se na to těšit

Doufá, že by mohla stihnout odehrát potřebných šest turnajů série Ladies European Tour, aby byla klasifikována. Třeba oba turnaje v Austrálii jsou součástí LET i LPGA. "A pak uvidím v průběhu sezony, jak se to bude vyvíjet. Záleží, jak to budu psychicky i fyzicky zvládat, kolik budu mít sil, protože turnajů bude spousta," uvedla.

Koncem minulého roku si dala na měsíc a půl úplné volno. "Opravdu jsem to potřebovala," konstatovala. Stejný model odpočinku mívá každou sezonu. "Táta mě to učil. Důležité je, aby mě svrběly ruce a říkala jsem si, že už je čas," vysvětlila Spilková.

Ladie European Tour se hrála i v Asii či Austrálii, takže na cestování je zvyklá. Většinou se ale vracela domů, kdežto nyní bude zůstávat s přítelem v USA. "Prostě to bude nová zkušenost, ale moc se těším, protože vlastně od třinácti jsem pořád někde cestovala a byla pryč. Zase to nebude takový rozdíl, budu se sem vracet a spousta lidí bude jezdit za mnou."

Bydlení v Sarasotě nejdříve hledala na internetu. Byt si nakonec pronajala díky radě německé hráčky s českými kořeny Sandře Galové. Díky ní bude i trénovat v Concession Golf Clubu, kde se připravují rovněž sestry Jessica a Nela Kordovy. "Bude to super a nová motivace v přípravě, že je uvidím. Přeci jen jsou jedny z nejlepších na světě, bude to nový podnět," uvedla Spilková.