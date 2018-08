Novák: Obvinění Erbanové? Útočného chování si nejsem vědom

Prohlášení Karolíny Erbanové překvapilo všechny sportovní fanoušky. Česká rychlobruslařka se rozhodla ukončit kariéru, jako hlavní důvod poté označila neshody s reprezentačním koučem Petrem Novákem. Ten však její tvrdé obvinění odmítá.

Pondělní zpráva pořádně otřásla českým sportem. Karolína Erbanová, která má na svém kontě bronzovou medaili z letošních olympijských her v Pchjongčchangu a cenné kovy ze seniorských světových i evropských šampionátů, se rozhodla ukončit kariéru. A to v pouhých pětadvaceti letech.

Rodačka z Vrchlabí tak učinila na základě sporů s trenérem Petrem Novákem, který ji vedl na reprezentačních akcích. "Jsem připravená závodit a šířit slávu své země jediným způsobem, který umím. Nejsem však už nadále připravená být obětí manipulativního, ponižujícího a útočného chování reprezentačního trenéra Petra Nováka, jehož lidské ani pracovní metody naprosto nesouzní s mými a nemohou mě vést k dobrým výkonům," uvedla v dlouhém prohlášení na Facebooku.

Samotný kouč nejprve nechtěl vyjádření své svěřenkyně komentovat, poté se ale přeci jen rozhodl zareagovat. "Nevím, co ji vede k tomu, že chce ukončit kariéru, ale jestli je to kvůli mně, tak si nejsem vědomý žádného útočného jednání z mé strany. Nevím, co tím myslí. Já si to musím celé dát dohromady. Její vyjádření si musím přečíst v plném kontextu," řekl sedmdesátiletý trenér pro rádio Impuls.

Podle Erbanové se vztah mezi nimi zhoršil od chvíle, co se rozhodla přestěhovat do Nizozemska, kde se připravovala na sprinterské závody. Nedávno jí měl Novák znemožnit plán začít spolupracovat s polskou reprezentací a jejím trenérem.