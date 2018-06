O víkendu se pojedou Primátorky, závodit bude i Prskavec

Veslaři pražské Dukly budou na víkendových Primátorkách útočit na 39. triumf v závodu osmiveslic za sebou a neměl by jim uniknout. Přestože v elitní posádce bude opět chybět nejlepší český veslař Ondřej Synek, jednalo by se o senzaci, kdyby loď Dukly nevyhrála.

"Je to tak. Největším soupeřem hlavní posádky Dukly by měly být další dvě lodě Dukly," řekl jeden z trenérů hlavní osmiveslice Milan Doleček starší. "Na loděnici se už kluci hecují. Druhá posádka je složená z lehkých vah a třetí osmu tvoří ti, které náš anglický šéftrenér vyloučil z reprezentace a oni se zdravě naštvali. A chtějí nám to ukázat. Soupeřit se tak bude hodně," uvedl Doleček.

Zdravou rivalitu v loděnici potvrzují i Jakub Podrazil a Lukáš Helešic, posádka dvojky bez kormidelníka tradičně usedne do "hlavní" osmy. "Myslím si, že to tam kolektivu prospívá. Letos jsme složili tři lodě Dukly a věřím, že se nám podaří ukázat kvalitu dukláckého veslování v České republice," řekl Podrazil, který původně chtěl jet na skifu. "Nebyl ale nikdo, kdo by ho nahradil," pousmál se Helešic.

Synek v posledních letech na Primátorkách nestartuje, letos se však představí v doprovodném programu. V pátek odpoledne se zapojí do závodu univerzitních osmiveslic a bude hájit barvy Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra. Do hvězdné posádky s ním usednou například Podrazil, Helešic či Jakub Makovička. Kormidelníkem bude kajakář Jiří Prskavec.

"Určitě máme šanci vyhrát. Já tedy nejdříve musím ve škole zvládnout přípravu na státnice, ale aspoň si na Vltavě vyčistím hlavu," uvedl v tiskové zprávě Synek, který studium končí právě v těchto dnech. "Na osmiveslici jsme nikdy neseděl a vůbec nevím, co od toho mám čekat," přiznal vodní slalomář Prskavec, který zažije premiéru až v pátek rovnou v závodě.

Myšlenka na účast Palestry v univerzitním závodu vznikla o víkendu na Světovém poháru v Bělehradě. "Nejdříve jsme Jirkovi napsali, jestli by neměl čas v pátek, že se něco chystá na náplavce, ale až v neděli jsme mu vysvětlili, o co vlastně jde. Že osma má 17 metrů, váží přes tunu, je docela rychlá a loď stojí přes milion. A že železniční most tady furt ještě je," pousmál se Helešic.

Pro Prskavce by v nové roli mělo být výhodou, že univerzitní posádky závodí jen na kilometrové trati a prakticky jedou rovně. Nemusí tak zvládnout pro hlavní závody klíčovou zatáčku pod vyšehradskou skálou. "Takže to bude jen držet," plánoval Helešic. "Říkali jsme, že mu když tak do lodě dáme pádlo. S tím to umí," uvedl Podrazil.

Univerzitní část Primátorek se uskuteční v pátek odpoledne, hlavní závody mužů a žen jsou na programu od 18:25. Rozjížďky 105. ročníku budou zahájeny v sobotu ráno, finálové jízdy jsou na programu v neděli dopoledne. Hlavní finále osmiveslic mužů tradičně odstartuje ve 12:00. Prostor cíle je na Rašínově nábřeží.