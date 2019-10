Obhájce jako největší favorit. Kdo jsou jeho vyzyvatelé?

A je to opět tady. Zase po roce se poběží slavná 129. Velká pardubická. Na startu jednoho z nejslavnějších dostihů ve střední Evropě se objeví 21 koní. Letošní ročník je velmi otevřený, na nejvyšší příčky pomýšlí téměř polovina startovního pole. Pojďme si představit favority dostihu, který má naplánovaný start na 16.40.

Dostihového festivalu, jak se víkendu v Pardubicích letos přezdívá, se zúčastní po pěti letech také kůň z Britských ostrovů, dva dorazí ze Slovenska.

Zajímavostí je, že hned dvanáct koní poběží pardubickou úplně poprvé. "Řada z nich je po úspěšné kariéře v zahraničí a teď se vrací do Pardubic," uvedl pro Českou televizi dostihový odborník Libor Šimůnek.

Favorité

Souboj o stupně vítězů slibuje napínavou podívanou. Dle papírových předpokladů by se o ně mohlo poprat až sedm koní. Favoritem číslo jedna je loňský vítěz Tzigane du Berlais, i když nad jeho formou visí otazník. Obhájce prvenství má za sebou nepovedenou generálku, navíc byl hospitalizován kvůli kolice.

"V posledních dnech už by na tom měl být líp a věřím, že na Velkou bude připravený. Těžko říct, jestli se mu v neděli bude chtít podat ten nejlepší výkon, ale jestli se na něj bude cítit, mohlo by to být dobré," věří jeho majitel Jiří Charvát. Osmiletého valacha pojede Jan Faltejsek, jenž bude útočit na šesté zlato z Velké pardubické.

Mezi vyzyvatele se řadí především čtveřice koní Josefa Váni staršího. On sám však dává nejvíce šancí devítiletému hnědákovi Theophilovi. "Třídu má, otázkou je, co s ním udělá vzdálenost," podotýká Šimůnek.

Dalším, kdo může zaútočit, je Mazhilis. Toho ale může srazit nedostatek zkušeností s tratí. Jinak podává stabilní výkony, navíc nikdy neupadl. V jeho sedle bude Jan Kratochvíl, vítěz Velké z roku 2017. "Dost silná dvojka, aby promluvila do nejvyšších míst," myslí si Šimůnek.

Vepředu může být také Ange Guardian, který už na slavném dostihu jednou vybojoval druhé místo. Zkušenost sama je Zarif. Dvanáctiletý kůň se ve všech pěti startech v Pardubicích dokázal umístit do šestého místa.

Můžou překvapit

Kdo by mohl být černým koněm dostihu? Tak například Stretton, ten vloni vybojoval třetí místo. Neznámou je Talent, jenž kvůli artróze téměř rok neběhal. V září ale přesvědčivě porazil Theophila, Mazhilise i Tzigana du Berlaise. U něj ale může být problém distance, Talent si sedmikilometrový dostih zkusí vůbec poprvé.

Zkušený Marek Stromský osedlá Sztorma. Tomu se dařilo v Polsku, velkou steeplechase vyhrál i v Meranu. Loni byl na poslední chvíli škrtnut ze startovní listiny kvůli zdravotním potížím.

Vzácný host dorazí z Británie. Rathlin Rose sice nemá zkušenosti s krosovými dostihy, ale na Ostrovech má za sebou solidní výsledky. Nevýhodou pro něj je, že Pardubická pro něj bude prvním závodem sezony, i proto ho sázkové kanceláře mezi favority nevidí.

Do top sedmičky by se mohl probojovat Player. Mladý kůň, jenž letos dokázal porazit koně z širší české špičky, ale může mít problémy se vzdáleností. Přeci jen kilometr navíc je kilometr navíc. Na umístění do první desítky pomýšlí také francouzský polokrevník Beau Rochelais, Mahony či tradiční udavač tempa Bridgeur.

Jedna ambice ale spojuje všechny: hlavně se dostat do cíle. Protože i samotné absolvování Velké pardubické je obrovská prestiž a ne každému, kdo se postaví na start, se to povede.

Závod začíná v 16.40.