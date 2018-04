Oceněný Orság sbíral úspěchy navzdory zdravotním problémům

Dvojnásobný vítěz ankety o nejlepšího sokolského sportovce roku Jiří Orság už letos vykročil za vysokým umístěním v příštím ročníku této ankety. Přípravu na mistrovství Evropy mu komplikovaly zdravotní problémy, přesto získal dvě stříbra. Na šampionát chtěl tentokrát odjet za každou cenu, protože ho loni musel vynechat.

"Já jsem se v přípravě neskutečně trápil, ale vynechat jsem to letos už prostě nechtěl. Pokoušel jsem se pořád dát dohromady, plácal jsem se v přípravě odnikud nikam," řekl dnes ČTK Orság po slavnostním vyhlášení ankety České obce sokolské.

Deset dní před šampionátem si nechal opíchnout bolavá ramena, a i když své výkony nepovažoval za nijak oslnivé, odvezl si z Bukurešti medaile v nejtěžší váhové kategorii nad 105 kilogramů. "Asi i tím, že jsem to nevzdal, odjel tam a vyštípal ze sebe maximum, co šlo, tak to byla taková odměna, že to stačilo na ty medaile. V tomhle to bylo super," pochvaloval si účastník olympijských her v Londýně a v Riu.

Jestli si díky tomu může odnést cenu pro nejlepšího sokolského sportovce za rok potřetí, je zatím předčasné odhadovat. "Dvě medaile z mistrovství Evropy jsou hezké, ale jsou pořád stříbrné. Pořád má někdo šanci udělat někde zlato a to bude lepší výkon. Takže uvidíme," uvažoval vzpěrač Sokola Karolinka.

I letos pro něj byl triumf v anketě příjemným překvapením. "Za mě ten loňský rok byl úspěšný, ale nečekal jsem, že to vyhodnotí až tak, že vyhraju tu anketu podruhé. Protože jsem loni vynechal mistrovství Evropy kvůli zranění a myslel jsem si, že mně to bude docela chybět," řekl.

Nakonec těžil z povedeného závěru roku, českých rekordů na republikovém šampionátu a sedmém místě na prosincovém MS v Anaheimu. "To mistrovství světa dopadlo skoro až nad moje očekávání," poznamenal.

Aktuálně ho nic vážného netrápí a má čas úplně doléčit všechny bolístky, aby se mohl znovu vrhnout do tréninku. Vrcholem sezony bude světový šampionát v Turkmenistánu. "Doufám,, že tu podzimní přípravu zvládnu v pohodě a že to podle toho pak bude taky vypadat," dodal Orság.