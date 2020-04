Olympiáda příští rok není jistá. Potřebujeme vakcínu, zní z Tokia.

Olympiáda byla bezesporu nejočekávanější akcí letošního roku. Sportovní událostí, na kterou se účastníci připravují léta, která láká ke sledování miliardy diváků denně. Jenže pandemie koronaviru zhatila veškeré plány, naděje definitivně padly 24. března.

Drtivá většina sportovců i funkcionářů konečné rozhodnutí přirozeně chápe a podporuje. Zdraví je přednější, nicméně smutku z nastálé situace se asi neubrání žádný z nich. Roky dřiny a příprav směřované právě na nejslavnější soutěžní klání jistě nepřijdou nazmar, nicméně není jisté, že se sportovci dočkají ani příští rok.

Pro mnoho účastníků mělo jít o poslední olympijské hry, u většiny z nich odklad o rok nic nemění a chtějí závodit. Ondřej Synek považuje posun za rozumný, jemu však vzhledem k věku do karet nehraje.

Co kdyby však mělo jít o další rok či dokonce déle? To nevylučuje šéf ředitel organizačního výboru her Toširó Mutó, který v posledních dnech vyjádřil své znepokojení. A není sám, z Tokia zní obavy o budoucnost sportovní akce, která je aktuálně naplánována na 23. července až 8. srpna 2021.

"Nemyslím si, že by v tuto chvíli mohl někdo s jistotou říci, zda budeme mít virus za rok v červenci pod kontrolou. Na toto nejsem schopen jasně odpovědět," svěřil se Japonec se svými obavami. "Vše, co můžeme udělat, je nadále tvrdě pracovat na přípravách. Upřímně doufám, že příští rok se lidstvu podaří koronavirovou krizi překonat," doufá šestasedmdesátiletý ředitel.

Jak se bude pandemie vyvíjet dál, je nehledě na prognózy, spíše ve hvězdách. Mutó se nechce pouštět do spekulací, jak by to s osudem olympiády dopadlo, pokud by se pandemii nepodařilo utlumit. "Lidstvo by mělo spojit všechny své technologie a moudrost k tvrdé práci. Je nutno vyvinout léky a vakcíny," přeje si japonský funkcionář.