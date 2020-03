Olympijská pochodeň dorazila do Japonska, ceremoniál proběhl bez diváků

Olympijská pochodeň dorazila do Japonska. Letadlo s olympijským ohněm v pátek přistálo na vojenské základně Macušima na severovýchodě Japonska, kde si ho při skromném uvítacím ceremoniálu převzali pořadatelé her v Tokiu. Na letišti pak také slavnostně zažehli oheň ve zvětšené maketě pochodně. Kvůli šíření nového typu koronaviru organizátoři upustili od velkolepého uvítání s množstvím diváků.

"Poprvé po 56 letech míří olympijská pochodeň do Tokia a já doufám, že ozáří cestu naděje pro mnoho lidí," řekl při krátkém projevu na ploše letiště předseda organizačního výboru Joširo Mori. Tokio hostilo olympijské hry v roce 1964. Soutěže pod pěti kruhy mělo pořádat i v roce 1940, kvůli druhé světové válce se ale neuskutečnily.

Organizátoři tokijských her převzali olympijský oheň v Řecku ve čtvrtek. Původně naplánovaný velkolepý ceremoniál na stadionu v Aténách, který v roce 1896 hostil první moderní olympijské hry, se vzhledem k pandemii koronaviru uskutečnil v okleštěné podobě a bez diváků. Pochodeň převzala bývalá plavkyně Naoko Imotová.

V pátek ráno dorazilo letadlo ozdobené emblémem "Tokyo 2020 Olympic Torch Relay" s olympijským ohněm v malé lucerně na základnu v prefektuře Mijagi. Na palubu ho došla vyzvednout dvojice úspěšných japonských olympioniků - trojnásobná šampionka v zápase Saori Jošidaová a majitel tří zlatých medailí v judu Tadahiro Nomura.

Oba měli být původně součástí delegace, která měla pro oheň cestovat do Atén. Na letišti lucernu s ohněm slavnostně předali Morimu a po jeho uvítacím proslovu zapálili symbolickou pochodeň.

Zruší se nakonec letní olympiáda?

Oficiální štafeta s pochodní má začít 26. března ve Fukušimě. Předcházet jí bude takzvaná cesta ohně zotavení, která navštíví místa nejvíce postižená ničivým zemětřesením a vlnou cunami v roce 2011. Do zahájení her by měla olympijská pochodeň navštívit všech 47 japonských prefektur.

Kvůli pandemii koronaviru se spekuluje o možném odkladu či dokonce zrušení her v Tokiu. Mezinárodní olympijský výbor i pořadatelé směřují ale k řádnému termínu zahájení her 24. července.

V rozhovoru pro New York Times to znovu potvrdil předseda MOV Thomas Bach. Situaci sleduje zvláštní pracovní skupina MOV, v níž zasedají i experti Světové zdravotnické organizace WHO. "Samozřejmě zvažujeme různé scénáře, ale na rozdíl od mnoha dalších sportovních organizací nebo profesionálních soutěží máme do zahájení ještě čtyři měsíce čas," řekl Bach. "Nejistota způsobuje, že je tato krize tak ojedinělá a složitá. Nikdo neví, jaký vývoj bude zítra, jaký za měsíc, neřku-li za čtyři měsíce," dodal.