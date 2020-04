Olympijská vesnice v Tokiu by mohla ubytovat bezdomovce

Olympijská vesnice, připravená pro hry v Tokiu, které byly kvůli koronaviru odloženy na příští rok, by mohla nabídnout dočasné ubytování lidem bez domova. Navrhuje to petice, podle níž by tu získali pomoc mimo jiné ti, kteří přijdou o vlastní bydlení v důsledku koronavirové krize a zavedeným opatřením.

"Někteří lidé přijdou o příjmy nebo o práci kvůli současnému uzavření škol, rušení různých akcí a zkrácení pracovní doby v obchodech. Pokud se bude tato situace kvůli nákaze prodlužovat, může se mnoho lidí dostat do finančních problémů a přijít o své domovy," uvedl šéf nezávislého centra na podporu bydlení Oniši Ren.

Vesnice v tokijské části v Harumi zůstává po odložení olympiády zatím nevyužitá. "Odložením tu vznikl prostor pro dočasné využití obrovské ubytovací kapacity, která pojme až 17.000 lidí," dodal Ren. Už se objevily i návrhy, že by se prostory mohly využít pro izolaci lidí s mírnými příznaky nemoci covid-19.

Japonsko eviduje více než 7600 pozitivně testovaných lidí na koronavirus, nemoc covid-19 si zatím vyžádala 143 obětí.