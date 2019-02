Olympijská vítězka luxusní společnicí. Účtuje si přes půl milionu

Ruským sportem otřásá další skandál. Po dopingové aféře, z jejíchž dopadů, se celá země ještě nevzpamatovala, vyšlo najevo, že se některé hvězdy angažovaly v eskortních službách. Mezi nimi nechybí ani olympijská vítězka z Londýna v moderní gymnastice Karolina Sevasťanovová či stále ještě aktivní gymnastka Alexandra Soldatovová. Jejich ceny za společnost nejsou zrovna dvakrát levné.

Mít boku krásnou ženu a ještě k tomu sportovkyni s dokonalými křivkami, to je snem nejednoho muže. V Rusku si pánové za příplatek mohou dopřát zážitek i se slavnou bývalou gymnastkou, které je teprve 23 let. Ne, není to žert. Karolina Sevasťovová ukončila po vítězství na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 kariéru a vydala se jiným směrem. Podle ruského televizního kanálu REN TV se rozhodla pro poskytování eskortních služeb.

Sevasťovová, která je díky svému úspěchu pod pěti kruhy známá po celém Rusku, si za svou společnost účtuje nemalou částku: kolem třiceti tisíc dolarů (kolem 650 tisíc korun). V minulosti chodila i s hvězdným hokejistou Alexanderem Ovečkinem. Jejich vztah vydržel ale pouze krátce, navíc se jednalo o románek z léta 2014. Ceník včetně seznamu zveřejnil portál sovsport.ru.

Pro některé muže je však olympijská vítězka příliš drahá. Nemusí jim to vadit. Pokud sleví, přichází na řadu další gymnastka, která je ještě aktivní sportovkyní. Tou je Alexandra Soldatovová, jež je ve dvaceti letech členkou ruského národního týmu, ovšem na rozdíl od své kolegyně se ještě nemůže pyšnit olympijským zlatem a je "pouze" čtyřnásobnou mistryní světa. I proto je její cena třetinová, tedy deset tisíc dolarů - přibližně 220 tisíc korun.

Být sportovcem v Rusku zřejmě není tak báječné, jak se může zdát. Když vás neobviní z dopingu, musíte si nejspíš na živobytí přilepšovat eskortními službami, které bývají obvykle synonymem pro prostituci.