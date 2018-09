Olympijský rekordman An ukončil kariéru. Bude trénovat Rusy?

Nejúspěšnější rychlobruslař na krátké dráze v olympijské historii Viktor An se rozhodl ukončit kariéru. Dvaatřicetiletý jihokorejský rodák v posledních letech závodil za Rusko a tamní funkcionáři by rádi, kdyby se nyní zapojil do reprezentačního trenérského týmu.

Šestinásobný olympijský vítěz, jenž první tři zlaté medaile vybojoval v Turíně ještě pod jménem An Hjon-so pro rodnou Jižní Koreu, přešel do ruské reprezentace poté, co se nedostal do korejské nominace na OH ve Vancouveru 2010. V roce 2011 získal ruské občanství a pro novou vlast vybojoval na OH v Soči další tři zlata.

Kvůli trestu pro ruský olympijský výbor za dopingové podvody ale An přišel o možnost startovat v shorttracku na únorových hrách v Pchjongčchangu. Výjimku od MOV nedostal.

Kariéru tak uzavřel s šesti zlatými a dvěma bronzovými olympijskými medailemi. Šestkrát ovládl i mistrovství světa ve víceboji, celkem má ze světových šampionátů 20 zlatých, deset stříbrných a pět bronzových medailí.