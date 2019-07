Olympijský test na písku v Tokiu vyhráli Norové a Brazilky

Rok před olympijskými hrami triumfovali v Tokiu norští beachvolejbalisté Anders Mol, Christian Sörum a Brazilky Agatha, Duda. Lídři světového žebříčku Mol se Sörumem ovládli na letošním Světovém okruhu již pátý turnaj, zlato vybojovali také 2. června v Ostravě po výhře nad Ondřejem Perušičem a Davidem Schweinerem. Agatha s Dudou si z Dolních Vítkovic odvezly rovněž zlato, dnešní je pro něj druhé v sezoně.

Na písku v Tokiu norští favorité rovněž na čtyřhvězdičkové akci přehráli 21:17, 21:18 Němce Nilse Ehlerse a Larse Flüggena, kteří se až do finále probojovali z kvalifikace. Před generálkou na OH i ostravským turnajem vyhráli Mol se Sörumem v této sezoně i akce v brazilské Itapemě, čínském Ťin-ťiangu a před dvěma týdny také v Gstaadu.

Agatha a Duda ve finálovém souboji přehrály nasazené jedničky a úřadující vicemistryně světa Alex Klinemannovou, April Rossovou z USA 21:19, 21:18. Podmínky v dějišti příštích her si vyzkoušely i Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou a skončily deváté. Turnaj se hrál stejným formátem jako za rok na OH, tedy jen pro 24 párů, které ve skupině odehrály vždy tři zápasy, pak play off.