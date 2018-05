Opora reprezentace si užívá volno. Potřebovala jsem to, řekla

V národním týmu nechyběla deset let, poslední roky dělala dokonce kapitánku. To se však letos změnilo. Po náročné sezoně se volejbalistka Kocmanová-Havlíčková rozhodla, že se k reprezentaci nepřipojí. Definitivní sbohem ale ještě neřekla.

"Pro letošek jsem se rozhodla nereprezentovat. Už jsem tam byla dost dlouho a je na čase uvolnit místo mladším, které mají víc sil. Tohle léto je prioritou být s rodinou, s manželem," vysvětlila třicetiletá volejbalistka.

Ve třiceti letech by to mnozí mohli brát jako ukončení reprezentační kariéry, pro zkušenou volejbalistku to ovšem neznamená, že se do týmu v příštích letech nevrátí. "Není to konečný slovo. Nemám ráda, když někdo řekne, že skončil, a třeba se za dva roky vrátí," uvedla. "Ale v tuhle chvíli mi to přišlo správný," dodala.

Ve své kariéře prošla několika zahraničními soutěžemi a naposledy působila v Turecku, kde hrávala i dříve. Tentokrát ale zamířila až do druhé nejvyšší turecké ligy. "Měla jsem z Turecka dvě nabídky a u téhle jsem cítila, že to je správný krok. Pro mě od určité chvíle vyhrává pocit," pronesla.

Přestože nešlo o nejvyšší soutěž, poslední sezonu si Kocmanová-Havlíčková pochvaluje. "A musím říct, že jsem byla mile překvapená. Kvalita je vysoká, je třeba se připravit stoprocentně na každý zápas. Možná je to i náročnější než první turecká liga," řekla.

"Byla to dobrá zkušenost, otevřela mi oči. Pomohli nám fanoušci, kteří v Turecku volejbalem žijou," dodala Kocmanová-Havlíčková.

Na zápasy Evropské ligy se dívá z hlediště. "Je hezké se na to podívat, ale nelituju. Priority jsou jinde a je fajn mít snad po patnácti letech volné léto," usmála se.

Před dalším ročníkem si potřebuje odpočinout. "Dát tělo dohromady, aby šlapalo a vydrželo v další sezoně," řekla trojnásobná nejlepší česká volejbalistka roku.