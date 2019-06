Paráda! Dráhař Bábek na Evropských hrách získal zlato

Dráhový cyklista Tomáš Bábek získal na Evropských hrách v Minsku zlato v jízdě na kilometr s pevným startem. Další český reprezentant Robin Wagner byl ve finále sedmý. Česká výprava si v běloruské metropoli připsala dvanáctou medaili a po triumfu střelce Davida Kosteleckého v trapu druhé zlato.

Dvaatřicetiletého Bábka, předloňského vicemistra světa v této disciplíně, v kvalifikaci předčil pouze Ital Francesco Lamon. V osmičlenném finále se však jako jediný dostal pod hranici 61 sekund český dráhař a Lamona porazil o 546 tisícin. Bronz vybojoval Krzysztof Maksel z Polska. Wagnera dělilo od medaile 372 tisícin sekundy

"Před startem jsem byl šíleně nervózní a říkal jsem si, že by bylo skvělé, kdyby to dopadlo na medaili. A teď tady stojím, je to český rekord a zlatá medaile," řekl Bábek ČTK a Českému rozhlasu.

Oficiální český rekord však nepřekonal, neboť Wagner v roce 2013 dokázal ve vysokohorském prostředí v Mexiku zajet kilometr pod minutu. Na nížinných velodromech ale žádný Čech rychleji nejel.

Závodník Dukly Brno ve finále startoval předposlední a z Lamona měl respekt. "Porazil mě na mistrovství světa a navíc v kvalifikaci zajel čas, kterého jsem já nikdy nedosáhl. Věděl jsem, že musím jet naplno a překonat své maximum poměrně o dost. Když jsem pak protnul pásku a viděl jsem ten čas, tak jsem tomu nemohl uvěřit," uvedl Bábek.

Cyklisté získali zásluhou bývalého mistra Evropy v keirinu Bábka v Minsku třetí medaili. Silničář Jan Bárta byl v časovce třetí stejně jako Jarmila Machačová na dráze v bodovacím závodu.

Sportovní gymnastka Aneta Holasová obsadila ve víceboji desáté místo. Další česká reprezentantka Dominika Ponížilová byla osmnáctá. Z vítězství se radovala Angelina Melnikovová z Ruska.

"Mrzí mě pád hned na začátku, ale jinak jsem hodně spokojená. Mohla jsem skončit šestá, ale i desáté místo je krásné. Atmosféra byla skvělá a závod jsem si užila," řekla Holasová, která spadla z kladiny. "Bylo to poté náročnější, ale zbytek jsem dojela hezky a čisté," uvedla osmnáctiletá gymnastka, jež se v neděli představí ve finále prostných.