Paráda na konec! Češi porazili Švýcary a ovládli svou skupinu

Napravit si sebevědomí a udobřit si fanoušky. Čeští florbalisté soubojem se Švýcarskem zakončí základní skupiny na mistrovství světa v Praze. Postup do čtvrtfinále mají jistý. Vítězstvím by si ale vybojovali první místo a tím i snazšího pavouka ve vyřazovací fázi.

Trenér Petri Kettunen po nečekané nedělní porážce avizoval, že udělá v týmu několik změn. Do české branky se vrátí znovu Lukáš Souček a více prostoru by měl dostat i nejlepší střelec Tipsport Superligy Jiří Curney.

Matný výkon s Němci porážka s Lotyši dostala český tým do nelehké situace. Vše ale za ně vyřešil německý tým, který nečekaně přehrál přemožitelé Čechů a tím jim zajistili přímý postup do čtvrtfinále. Nyní by rádi, aby jim parta okolo kapitána Matěje Jendrišáka na oplátku pomohla ona a dostala je na konečné třetí místo ve skupině.