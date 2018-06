Parádní výkon! České jedničky v Ostravě řádí a jsou ve čtvrtfinále

Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková postoupily na Světovém okruhu v plážovém volejbalu v Ostravě do čtvrtfinále. V druhém kole play-off porazila nejvýše nasazená dvojice čtyřhvězdičkového turnaje Polky Kingu Kolosiňskou a Katarzynu Kociolekovou 21:18, 21:19.

V areálu Dolních Vítkovic tak české reprezentantky obsadí nejhůře páté místo. Od 17:00 je čeká čtvrtfinálový zápas proti německému páru Chantal Laboureurová, Julia Sudeová. "Loni jsme s nimi hrály docela často a máme to tak napůl. Jsou to momentálně světové dvojky, takže to bude těžký oříšek, ale dáme do toho všechno," řekla Nausch Sluková v České televizi.

Polky v základní skupině porazily vicemistryně Evropy Kristýnu Hoidarovou Kolocovou a Michalu Kvapilovou a do osmifinále prošly po dvou výhrách přímo, zatímco jejich české soupeřky musely v pátek zvládnout zápas prvního kola play -ff.

Úvodní set byl v chladu a dešti od začátku v režii domácích hráček, které si díky účinnému servisu a pečlivé obraně vypracovaly až sedmibodový náskok. Začátek druhé sady naopak vyšel polským volejbalistkám, Nausch Sluková s Hermannovou ale otočily na 17:14 a v koncovce je nevyvedlo z míry ani polské vyrovnání na 19:19. Mečbol proměnila Nausch Sluková úspěšným útokem.

Vítězný pár se kvůli ztracenému náskoku zlobil na rozhodčího. "My ještě nestojíme na příjmu a on už píská, dával nám opravdu jen málo času. Vedení jsme ztratily, ale naštěstí to dobře dopadlo," řekla Nausch Sluková. Odpoledne čeká osmifinálový zápas také Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem. Protivníky nejlepšího českého páru budou Rusové Oleg Stojanovskij a Igor Veličko.