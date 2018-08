Pilot Šonka vyhrál v Kazani druhý závod za sebou

Akrobatický letec Martin Šonka vyhrál druhý závod Red Bull Air Race za sebou a po vítězství v Kazani se posunul na průběžné druhé místo seriálu. Druhý český pilot Petr Kopfstein obsadil stejně jako v předchozích všech čtyřech dílech série devátou příčku a zůstal celkově dvanáctý.

Šonka vstoupil do druhé poloviny sezony stejně, jako před dvěma měsíci v Budapešti zakončil tu první. Druhý muž z loňského ročníku stoupá pořadím po nevydařeném úvodu roku, kdy byl dvakrát diskvalifikován, a na vedoucího Michaela Gouliana z USA už ztrácí jen šest bodů.

Čtyřicetiletý Šonka v Kazani vyladil výkonnost na rozhodující boje. V kvalifikaci byl až dvanáctý, ale v prvním kole play off předvedl nejrychlejší čas a porazil Španěla Juana Velardeho.

"Vzhledem k tomu, jak to vypadalo v kvalifikaci, je tohle vítězství neskutečně cenné. Večer jsme několik hodin analyzovali každý detail, dlouho jsme nemohli přijít na to, jak zrychlit. A ta práce se vyplatila, povedlo se nám tu zapeklitou skládačku dát dohromady a na to jsem pyšný," uvedl Šonka v tiskové zprávě.

V dalším souboji zaletěl ještě rychlejší čas 52,009 a zvítězil nad Britem Benem Murphym, jenž v předchozím kole vyřadil Kopfsteina. Ve finále pak Šonka předčil americké duo Goulian, Kirby Chambliss a připsal si čtvrtý triumf v kariéře.

"Mám opravdu velkou radost, byl to jeden z nejtěžších závodů jak pro mě osobně, tak pro tým. Pomohly nám jak dobré, tak špatné zkušenosti z předchozích závodů, bylo to opravdu vybojované," prohlásil vítězný český pilot.

"Už teď začínáme myslet na závod ve Wiener Neustadtu, kam přijede spousta českých fanoušků. To je pro nás teď meta," dodal Šonka, kterého však nejprve čeká ME v akrobacii v Jindřichově Hradci. Tam bude obhajovat stříbro v klasické akrobacii a titul ve freestylu.