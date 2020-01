Plány Kulhavého? Cílem je zabojovat o olympijské Tokio.

Biker Jaroslav Kulhavý má před sebou poslední sezonu v olympijské disciplíně cross country. Pětatřicetiletý vítěz her v Londýně 2012 a držitel stříbra z Ria o čtyři roky později chce ještě zabojovat o start v Tokiu, kde by se představil pod pěti kruhy již popáté v bohaté kariéře. Původní záměry potvrdil Kulhavý v rozhovoru pro server mtbs.cz.

"Neopouštím cross country, ale z devětadevadesáti procent to bude moje poslední cross country sezona. Kromě Andorry a Kanady bych měl objet celý svěťák, ale zatím se dívám jen do Nového Města na Moravě a na mistrovství světa do Albstadtu, které bych chtěl jet určitě. Na konci května se uvidí, jak na tom jsme s místama na olympiádu," řekl Kulhavý.

Přiznal, že konec zvažoval už před dvěma roky. "Ještě jsem si to ale protáhl. Takže teď je to pro mě finále. Jestli budu jezdit i v roce 2021, tak už jen maratony a etapáky, které mě baví a mám tam pořád ambice. Hlavně je to pro mě i zábava, člověk vidí nové země, jiné kultury, závod trvá třeba i sedm dnů, je to víc než jen hodinu a půl spurtovat. A nemusíš sbírat od února body... Jezdit cross country není v tomto jednoduché - když nemáš body, tak nemáš především na svěťáku šanci," uvedl Kulhavý.

Nechtěl končit na dně, k němuž padal v minulém roce. "Řekl jsem si, že nemůžu zahodit těch pětadvacet let, co jezdím na kole. Rozhodl jsem se jet dál a pokračovat i další sezonu, ono mě to pořád baví. Baví mě trénovat a závodit. Navíc té práce, co jsem odvedl poslední roky, nebylo málo, i když to samozřejmě nebylo vidět. Dával jsem tomu přitom víc než roky před olympiádama," zdůraznil Kulhavý.

Přes hodně nepovedenou minulou sezonu mu zůstala i chuť bojovat o olympiádu v Tokiu. "Určitě, i když moje výchozí pozice není vůbec dobrá, jsem teď až čtvrtý Čech v žebříčku UCI, tím pádem neboduji do kvalifikace. Takže bude teď strašně záležet na tom, zda dokážeme jako Česko vyjet další - druhé - místo. Musíme všichni bodovat a hlavně já musím mít formu, pak ta šance na druhého Čecha pořád je," věřil Kulhavý.

Podmíněnou nominaci má přislíbenou Ondřej Cink. "Do olympiády je ještě relativně daleko, může se cokoliv přihodit. I když má Ondra podmíněnou nominaci, není to pořád stoprocentní a může přijít zranění a podobně, ale to mu ani náhodou nepřeju. Všichni, co jsme za ním v širší nominaci, se na to teď ale i proto nemůžeme vybodnout. Taky je možné, že se nějaký stát v pořadí před námi může vzdát místa, nevím. Takže rozhodně nic nevzdávám, ale zase na druhou stranu se k tomu taky neupínám," konstatoval.

Důležitější pro něho je, aby mohl závodit zdravý. "Nechci, aby to bylo jako vloni. Vrátil jsem se do hry v podstatě až na konci sezony. Tělo se vrátilo do standardu po létě, kdy tři měsíce de facto nefungovalo ve vyšší zátěži. Problém to byl dlouhodobější, celé se to za ty roky nabalovalo, především vinou zranění a jejich nedoléčení. Nesl jsem si určité disbalance. Čím víc jsem tlačil na pilu, tím to bylo horší. Tělo spadlo do nějakého nouzového režimu a nebyl jsem schopen závodit a potom ani trénovat ve stoprocentní intenzitě. Postupně se to vrací, pracuju na tom, aby tělo dokázalo pracovat opět bez omezení," přiblížil Kulhavý.

"Kolo mě musí bavit a výsledky odpovídat odvedené práci. Zajímavých cílů mám v sezoně hodně, není to jen olympiáda. A popravdě jet do Tokia pro dvacáté místo... I když by to bylo hezké mít pátou účast na olympiádě, byla by to jen čárka za účast," dodal Kulhavý. V minulé sezoně řešil navíc i osobní problémy a rozchod s manželkou Denisou. "Energie moc nezbývalo, když se mi hroutil osobní i sportovní život."

Závodní program načne v Barceloně. Pak pojede na Kypru ve dvojici s Janem Škarnitzlem a následně Cape Epic v Jihoafrické republice, kde byl už třikrát členem vítězného páru. "Pak více či méně každý víkend závody až do Nového Města. Bude toho dost," podotkl Kulhavý, jenž vyhlíží i maratonské MS v Turecku.

Prestižní Cape Epic by měl jet s Američanem Howardem Grottsem, s nímž slavil triumf před dvěma lety. "Už na podzim se vyjádřil, že by chtěl jet se mnou a vyhrát. I díky tomu jsme pak řešili smlouvu se Specialized a vše dávalo větší smysl. Každý rok tam jedu s touhou vyhrát. Ale Cape Epic je v tomto šílený a krásný zároveň - stát se tam může cokoli," řekl Kulhavý.

Plány po konci kariéry má, ale rozmyšleného nic detailně. "Dám si pak pár měsíců volno, možná odjedu do zahraničí a o všem popřemýšlím. Nyní na to rozhodně není moc času," vysvětlil Kulhavý.