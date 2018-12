Plavci mají v Číně jediný cíl. Vylepšit jediné finále z minulého MS

S cílem vylepšit bilanci jediné finálové účasti z posledního mistrovství světa v krátkém bazénu vyrazila česká výprava do čínského Chang-čou, kde se bude bojovat od úterý až do neděle o světové medaile v pětadvacetimetrovém bazénu. Závodit tam bude osm českých plavkyň a dva plavci.

Před dvěma lety v kanadském Windsoru do finále postoupila jen Barbora Závadová, která skončila sedmá v polohovém závodě na 400 metrů. "Já budu spokojený, když se budeme vracet s více finálovými umístěními než na posledním MS. Věřím tomu, že ty výsledky, které plavou v této sezoně, dávají naději, že těch finálových umístění bude více," řekl před odletem do Číny reprezentační trenér Vlastimír Perna.

Na listopadových Plzeňských sprintech řada českých reprezentantů překonala národní rekordy. Jejich výkony naladily optimisticky i předsedu svazu Petra Lišku. "Máme ve vedení svazu pocit, že se maličko otáčíme k lepším zítřkům. Doufáme, že ty výsledky budou o něco lepší, než byly na posledním mistrovství světa. Ty časy, které plavou naši reprezentanti teď na podzim, naznačují, že bychom mohli dopadnout poměrně dobře," uvedl.

Největšími nadějemi budou vytrvalec Jan Micka, znakařka Simona Kubová (za svobodna Baumrtová) a kraulařky Anika Apostalonová a Barbora Seemanová. Reprezentační kouč se neobává toho, že by forma českých plavců vrcholila předčasně. "Když jsem mluvil s trenéry, tak trénink nebyl směřován k Plzeňským sprintům. Věřím, že to plavali z běžného tréninku bez nějakého zvláštního odpočinku a ladění. Věřím, že v té Číně to bude ještě krapánek lepší, že se nezaleknou konkurence a budou si věřit," řekl Perna.

Přípravu dvou plavkyň nemůže sledovat zblízka, protože trénují v zahraničí. Závadová se od loňska připravuje v Austrálii. "Zprávy mám velice kusé. To, co plavala v létě, mi dávalo naději, že se dokáže připravit. Že ta roční aklimatizace na australský typ tréninku už proběhla a bude to dobré," řekl Perna na její adresu. Americká rodačka Apostalonová zase trénuje v Los Angeles. "Trénuje u věhlasného trenéra, tak tam si myslím, že to bude v pořádku," poznamenal reprezentační kouč.

Na mistrovství světa v krátkém bazénu je přihlášeno více než 960 plavců ze 178 zemí. Rozplavby budou začínat ve 2:30 SEČ, večerní bloky se semifinálovými a finálovými závody většinou ve 12:00 SEČ, pouze v neděli 16. prosince o hodinu dříve.