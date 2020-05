Plochodrážník Milík: Posilovna trénink nenahradí.

S velkou úlevou přijal nejlepší český plochodrážník posledních let Václav Milík možnost trénovat opět s motorkou na oválu. Brzy sedmadvacetiletý závodník se při omezeních, která byla spojena s pandemií koronaviru, udržoval ve formě, ale jak sám přiznal, v tomto ohledu se náhrada hledá těžko.

"Jsme moc rádi, že v Pardubicích už se zase začalo trénovat. Pár tréninků už mám za sebou, čekáme teď na tréninky v Polsku, takže se rozhodně moc těším na to, až budu zase moct naplno zpátky za řídítka," řekl Milík v rozhovoru na ČT Sport.

Během nucené pauzy nelenil. "Samozřejmě se člověk musí držet nějakým způsobem v kondici, aby z toho úplně nevypadnul. Určitě je ale problém, že člověk neseděl nějakou dobu na motorce, protože na té je třeba sedět a co nejvíce trénovat. Cviky v posilovně rozhodně nejsou to, co potřebujete natrénovat na motorce," podotkl Milík.

Během června by se měla v tuzemsku ve světě levotočivých zatáček rozběhnout i závodní sezona. Otázkou zůstává, jak tomu bude jinde po světě, ale také za jakých podmínek.

"Zatím si nedokážu vůbec představit, jak budou uspořádané závody, protože v Polsku mají ty problémy také a člověk je zvyklý, že tam bývá většinou přes deset tisíc lidí. Kdyby obvyklé burácení vystřídalo ticho, to si vážně neumím představit. Před burácejícími tribunami se jezdí samozřejmě mnohem líp," přemítal Milík.

"Je to smutný, ale buďme rádi alespoň za to, co je. Jezdíme proto, abychom vyhrávali jízdy, tak snad nám to až tolik nepřijde, když u toho diváci nebudou, jakmile v nás bude ten adrenalin a ta chuť závodit po té dlouhé pauze. Je ale rozhodně smutné vidět prázdné tribuny na velkých stadionech," konstatoval Milík.

Přeje si, aby mohl opět bavit diváky. "Snad se ta situace vyřeší co nejdříve a vrátí se vše zase do normálu. Díky bohu, že u nás se to podchytilo tak brzy, protože co my jsme měli před dvěma třemi týdny, tak teď sleduju v Polsku, že se to tam šíří a dělají se různé zákazy," porovnal Milík.

Přeložením původně červnového závodu prestižního seriálu Grand Prix mistrovství světa v Praze až na 19. září se mu dva hlavní vrcholy sezony hodně přiblížily k sobě, neboť Zlatá přilba v Pardubicích je v kalendáři zapsána na 4. října.

"Těším se na to a bylo by určitě fajn dosáhnout zase na nějaký super výsledek," přál si Milík, který v roce 2017 skončil třetí v pražském závodě Grand Prix a následně triumfoval ve Zlaté přilbě. "Připravený jsem. Měli jsme teď delší přestávku od motorek, takže byla fyzická příprava. Jsem natěšený a stoprocentně budu usilovat o to, abych byl co nejvýše," ujistil Milík.

Na závod Grand Prix si ale bude muset teprve zajistit divokou kartu, byť je v nejlepší výchozí pozici. "Každý rok chceme, aby jel ten nejlepší český závodník. Toho se budeme držet i tentokrát. Určitě to nebudeme uspěchávat, necháme klukům čas, ať se rozjedou, a pak pojede opravdu ten nejlepší z nich," řekl sportovní ředitel pražského závodu Pavel Ondrašík.