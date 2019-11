Po 40 letech. Boxeři si užili návrat do Lucerny

Ondřej Pála a Karel Hořejšek se stali jedinými profesionálními boxery, kteří ovládli své kategorie na premiérovém otevřeném mistrovství České republiky pro amatéry a profesionály. Pála podle očekávání triumfoval v kategorii nad 91 kg, Hořejšek byl nejlepší v jednaosmdesátce. Oba si vítězství stejně jako další mistři užili v zaplněném Paláci Lucerna, do něhož se boxerský šampionát vrátil po 40 letech.

"Finále jsem si stejně jako všechny zápasy na šampionátu užíval. Nechci říct, že mi bylo jedno, zda vyhraji nebo prohraji, ale užíval jsem si každý okamžik a hrozně mě ta cesta naplňovala," řekl Pála, který se k boxu vrátil po téměř pěti letech.

Někdejší česká jednička supertěžké kategorie se v minulých letech věnovala hlavně podnikání, nyní se ale pětatřicetiletý Pála nechal zlákat ke startu na domácím šampionátu, na němž mohli profesionálové startovat poprvé. Ve finále knokautoval ve 2. kole Dominika Musila, který je také profesionálem. Před limitem Pála vyhrál i předešlé dva zápasy.

"Do každého zápasu jdu s tím, abych to ukončil co nejdříve. Je to můj styl a asi se už měnit nebudu. Podařilo se mi soupeře tvrdě trefit a viděl jsem, že je načatý, tak jsem se do něj zakousnul a vyšlo to," usmíval se Pála, jenž po triumfu získal teoretickou šanci bojovat o účast na olympijských hrách v Tokiu. "Kluci na světové úrovni, i amatérské, jsou trošku jiná liga než jsem teď já. Jestli by ale nabídka od reprezentačního trenéra přišla, tak je to mojí povinností a stoprocentně bych do toho šel," přiznal Pála.

Hořejšek dokázal zejména díky výkonu ve 3. kole porazit reprezentanta Jana Mužíka. "Bylo to těžké. Tři kola jsou úplně jiné tempo. Každý profík ví, o čem mluvím. Musíte pořád dělat a nemůžete si ani na chvilku odpočinout. Je to jako když běžíte sprint," řekl sedmatřicetiletý Hořejšek. A přiznal, že nad možností bojovat o start na OH zatím vůbec nepřemýšlel. "S tím jsem sem nešel," řekl.

Pozici reprezentačních adeptů v Lucerně potvrdili Jiří Havel (do 91 kg), jenž získal třetí titul v řadě, Miloš Bartl (do 75 kg) nebo Artur Šachbazjan (do 60 kg). Šanci představit se příští rok na kvalifikačních turnajích o Tokio by měl získat i Pavel Polakovič (do 64 kg).

Již tradičně na MČR o tituly bojovaly i ženy a jubilejní desátý získala Martina Schmoranzová, která ve váhové kategorii do 69 kg porazila Vanesu Kolaříkovou. Česká jednička měla duel od začátku pod kontrolou a soupeřka ho po 2. kole vzdala.

"Zápas až tak těžký nebyl, ale každá soupeřka je jiná a jsem ráda, že jsem to ukončila před limitem. Tady v Lucerně je to úžasné," řekla Schmoranzová. Duel si v kultovním prostředí pro box užila. "Už tady boxuju potřetí a atmosféra je úžasná. Spokojenost nejvyšší," pochvalovala si. V příštím roce se bude pokoušet dostat na olympiádu. "Teď si dám týden volno a pak začne silová příprava na kvalifikaci," dodala Schmoranzová.