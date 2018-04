Po ženách nestačili na Švédsko ani muži, prohráli 3:5

Čeští florbalisté podlehli v úvodním utkání na domácím turnaji Euro Floorball Tour v Brně Švédsku 3:5. Tým finského kouče Petriho Kettunena prohrával ve 26. minutě už 0:4. Druhý zápas čeká Čechy v sobotu od 15:00 proti Švýcarsku.

Švédové otevřeli skóre v deváté minutě, kdy ze středu brankáře Součka překonal Svahn. V polovině úvodního dějství šel pykat Hedlund, ale v oslabení zvýšil Adriansson. Hned za minutu vstřelil po Sjögrenově akci další gól Rudd. Vzápětí ještě trefil tyč Stenberg.

Ve druhé třetině neproměnili šance Delong a Curney, který běžel sám na Rehna. Ve 26. minutě při Delongově vyloučení zvýšil Sjögren na 4:0. Rehn přišel o čisté konto ve 29. minutě po tečované střele Rýpara. Vzápětí pomohla Švédům tyč a Češi měli další šance. V největší neuspěl Langer. Až ve 46. minutě se prosadil po Delongově forčekingu Garčar, ale za dvě minuty vrátil Seveřanům tříbrankový náskok z dorážky Stenberg. V polovině závěrečné části se trefil Suchánek, ale přes další šance už Češi závěr nezdramatizovali.

České florbalistky vstoupily do turnaje Euro Floorball Tour ve finském Nurmijärvi porážkou se Švédskem 2:10. Na lavičce českého týmu si odbyl premiéru v roli hlavního kouče Sascha Rhyner, který se posunul v únoru z pozice asistenta svého předchůdce Miroslava Janovského. Druhý duel sehraje český tým v sobotu v 17:30 SELČ s domácím Finskem.

Skóre otevřely po 109 vteřinách hry Češky, když přihrávku Hanzlíkové proměnila Enenkelová. Favoritky vyrovnaly v deváté minutě díky Joelssonové a v druhé třetině otočily stav na 4:1 Fjellstedtová, Mobergová a Rasmussenová. Ve 35. minutě sice snížila Martináková, ale 34 sekund před koncem druhé části vrátila Švédsku tříbrankový náskok Delgadová Johanssonová. V závěrečné dějství si Seveřanky vylepšily skóre pěti trefami.

Nejdříve se prosadily třikrát při pětiminutovém trestu Kapcové, při kterém Joelssonová dvěma góly dovršila hattrick a skórovala i Hultgrenová. Podruhé v utkání se prosadila také Mobergová a dvouciferný výsledek dovršila Molinová. "Je strašně těžké ubránit jejich tempo, obzvlášť když do třetí třetiny přijdete navnadění na to s nimi uhrát dobrý zápas a místo toho musíte bránit pětiminutové vyloučení. To sice mělo být, ale na obou stranách," řekla česká útočnice Veronika Enenkelová webu Českého florbalu.

Byla ráda, že český tým držel dlouho s úřadujícími mistryněmi světa krok. "Máme spoustu nových holek a těm se určitě podařilo nabrat sebevědomí, na hřišti předváděly neskutečné výkony. Rozhodně před nimi smekám, protože být poprvé na Euro Floorball Tour, hned proti Švédkám a hrát takhle skvěle, to je super," doplnila Enenkelová.