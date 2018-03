Podle expertů hrozí zvýšení rozpočtu OH 2024 o půl miliardy eur.

Účet za letní olympijské hry v Paříži v roce 2024 může být až o 500 milionů eur vyšší, než je aktuálně stanovený rozpočet 6,8 miliardy eur (172 miliard korun). Uvádí to zpráva expertů francouzských ministerstev financí, sportu a životního prostředí. Je také riziko, že některá sportoviště nebudou hotova včas.

Zástupci ministerstev vyzvali organizátory k úpravě plánů. Ty se týkají například olympijské a mediální vesnice či centra plaveckých sportů, jehož cena by podle expertů mohla původní rozpočet překročit až o 170 milionů eur.

"Aktuálně je potenciální riziko v případech, kterými jsme se zabývali, zhruba 500 milionů eur," uvádí zpráva. Odborníci tvrdí, že pokud se budou organizátoři řídit jejich upozorněními, mohli by toto číslo dostat na 200 milionů. "Nicméně hlavním rizikem je to, že nepostradatelné stavby nebudou pro olympijské a paralympijské hry hotovy včas," dodali experti.

Z celkového rozpočtu her ve výši 6,8 miliardy eur budou 1,5 miliardy představovat finance z veřejných prostředků. Expertní zprávy ze senátu a úřadu pro veřejné zdroje varovaly, že plánované rozšíření pařížského metra zvedne rozpočet her o několik miliard a navíc ani nebude hotovo včas do začátku her.