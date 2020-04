Poslední světlý bod sezony zrušen. Atleti přemýšlí, jak dál

Čeští atleti litují zrušeného mistrovství Evropy a přemítají, jak naložit se sezonou bez vrcholné akce a s nejistými vyhlídkami na mezinárodní závody. Čtvrtkařka Zuzana Hejnová a mílař Jakub Holuša doufali, že se ME jen posune o rok a uskuteční se příští léto po olympijských hrách, jak se to plánovalo letos. To ale podle pořadatelů nebylo možné.

Francouzští organizátoři po dohodě s evropskou federací zrušili ME bez náhrady vzhledem k nejistému vývoji šíření nemoci covid-19. Šampionát se měl uskutečnit od 25. do 30. srpna na stadionu Charléty. "Bohužel se to rozhodnutí dalo očekávat. Mrzí mě to. Mohl být aspoň jeden vrchol, ke kterému bychom směřovali," řekl ČTK oštěpařský vicemistr světa z roku 2017 Jakub Vadlejch.

Rozhodnutí se vzhledem k vývoji situace ve Francii i jiných evropských zemích dalo čekat. Český rekordman v běhu na 1500 metrů Holuša s ním už pro letošek ani nepočítal. "Jen jsem nečekal, že by ho zrušili úplně. Myslel jsem si, že ho přeloží na příští rok třeba po olympiádě. Nicméně se s tím musíme smířit, nedá se nic dělat," posteskl si.

Zrušení ME nepřekvapilo ani Nikolu Ogrodníkovou. "Představovala jsem si, že by to bylo hezké, kdyby v tuto dobu alespoň něco pěkného z této sezony zbylo, ale poslední dny mě naděje v něco věřit opouštěla. Každopádně se budu těšit na příští rok a těším se, až tohle vše skončí," řekla oštěpařka, která měla v Paříži obhajovat stříbro z předloňského ME v Berlíně.

Do poslední chvíle doufala v konání ME dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Hejnová. "Vlastně to byl poslední světlý bod v letošní sezoně, ke kterému jsem trochu směřovala. Myslela jsem si, že by se mohlo přeložit na příští rok, a byl by to vlastně stejný scénář, jako to mělo být letos. Mrzí mě to, jelikož nevím, jestli se ještě nějakého mistrovství Evropy dočkám," litovala třiatřicetiletá běžkyně, která z ME individuální medaili nemá. A příští kontinentální šampionát se uskuteční až v roce 2022 v Mnichově.

Elitní čeští atleti musejí řešit, jak k netypické sezoně přistoupit. Domácí závody by v okleštěné podobě mohly začít koncem května, ale osud mezinárodních mítinků je nejistý. "Budeme si teď muset s trenérem sednout a domluvit se, jak celou sezonu pojmout. Dohodnout se, na jaké závody se případně připravovat. I tak člověk stále neví, jaké závody během sezony budou a které ne, popřípadě kdy. Je to poměrně zapeklité," přemítal Vadlejch, svěřenec světového rekordmana Jana Železného.

Ten má alespoň z loňska splněný mezinárodní limit pro olympijské hry. To Holuša nemá účast na olympiádě jistou. A vzhledem k pozastavení olympijské kvalifikace pro ni nemůže letos nic udělat. "Není žádný vrchol, nedají se sbírat body do žebříčku ani plnit limity. Situace není lehká, ale věřím, že o to lepší bude příští rok," řekl.

Hejnová obtížně hledá motivaci. "Vůbec nevím, jestli se letos bude závodit, nebo nebude závodit. I kdyby se závodilo v srpnu a září, tak je to pořád strašně daleko a je hrozně těžký se teď udržet na pozitivní vlně a pořád se přemlouvat k tomu chodit na tréninky a dávat tomu sto procent," svěřila se.

Snaží se udržovat v kondici, aby mohla v říjnu zahájit přípravu na olympijskou sezonu. A vzpomíná na šest let staré události, kdy v sezoně 2014 kvůli zlomenině kosti v nártu a pak bolavé patě absolvovala jen tři závody. "To jsem byla celý rok zraněná a pracovala jsem na kondici, přesto jsem dokázala v roce 2015 na mistrovství světa zvítězit," dodala.