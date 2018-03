Praha se chystá na parkurový svátek. Účast vyhlížejí i Češi

Česká metropole se pomalu chystá na další velkou sportovní akci. Po loňském tenisovém Laver Cupu, jenž vzbudil obrovský zájem, čeká letos fanoušky Global Champions Prague PlayOffs 2018 v parkuru. Naprostá novinka bude probíhat od 13. do 16. prosince v O2 areně, jež v době akce pojme kolem 14 tisíc diváků. Ti budou mít šanci spatřit i české jezdce z nabitého týmu Prague Lions.

Koně z celého světa, elitní jezdci i historická výhra. To je blížící se Global Champions Prague PlayOffs v parkuru, které letos hostí Česká republika. Fanoušci se tak dočkají naprosto unikátní akce, jež nemá v našich končinách obdoby.

"Z pohledu parkurového skákání se jedná o unikátní akci. Tak prestižní turnaj jsme u nás nikdy nehostili," řekl na tiskové konferenci předseda organizačního výboru Jan Andrlík. "Dovolila bych si to přirovnat k Laver Cupu, který tady byl. Na stejné úrovni je tato jezdecká událost," uvedla zase ředitelka závodu Klára Dambrovská.

Během čtyřdenního seriálu se ve vysočanské O2 areně představí šestnáct nejlepších týmů. Pětihvězdičkové Prague PlayOffs bude zároveň vyvrcholením celoroční akce Longines Global Champions Tour a týmové soutěže Global Champions League.

Právě týmová disciplína je pro příznivce velkým bonbónkem, startují v ní totiž týmy složené z mezinárodních jezdců. Letos přinese divákům celkem sedmnáct dílů, přičemž první závod se odjede už příští týden, kdy jezdci zavítají do Mexika. Mezi další zastávky patří například Miami, Paříž, Londýn či katarské Dauhá. "Global Champions League se dá přirovnat k seriálu formule jedna, v jezdeckém sportu jde o nejprestižnější a nejvýznamnější událost," prohlásil Andrlík.

Česká stopa

Na pražském "Super Cupu" bude mít ostře sledovaná kategorie vyřazovací systém a šanci na účast má i český tým Prague Lions. Třebaže mužstvo vzniklo teprve nedávno, dává si nemalé ambice. A není divu, vždyť jeho součástí je třeba Aleš Opatrný, opora národní reprezentace či talentovaná Anna Kellnerová. Dvaadvacetiletá reprezentantka dosáhla i přes svůj nízký věk řady úspěchů, mezi něž se řadí i tři tituly pro mistryni České republiky.

"Startovat doma by pro mě bylo splněným snem. Doufám, že se do finále dostaneme, celou sezonu pro to budeme dělat vše. Když se to podaří, bude to neuvěřitelné," řekla Kellnerová. "Startovat v Praze by bylo skvělé. Hlavním cílem je postup," doplnil Opatrný.

Na soupisce Prague Lions najdeme i tři zahraniční jezdce, a to Belgičana Nielsa Bruynseelse, který se pravidelně pohybuje ve světové dvacítce, Nizozemce Gerca Schrödera, držitele stříbrné medaile z Olympijských her v Londýně a pětapadesátiletého Holgera Wulschnera z Německa.

Pokud by se český tým probojoval mezi závěrečnou šestnáctku nejlepších a v O2 areně následně triumfoval, přišel by si na historickou výhru ve výši tří milionů eur. Celkově se během očekávané události rozdělí skoro 12 milionů eur, což je v přepočtu více než 300 milionů korun.

Na akci se už nyní připravují i samotní organizátoři. Ty čeká nelehký úkol, musejí totiž přichystat kolbiště, jenž bude mít větší rozměry než tamní hokejové hřiště. Na přípravu přitom budou mít po MS ve florbalu pouhé tři dny. Speciální povrch ze speciálních textilií poté doveze 46 kamionů z Německa. Před halou se také objeví zázemí pro koně, včetně mobilní stáje a stanu pro opracoviště.

Předprodej vstupenek vypukne 26. března a fanoušci si budou moci zakoupit nejen lístky na jednotlivé dny, ale i přenosné balíčky za atraktivnější cenu. Nejlevnější "lupeny" přijdou na necelých 500 korun. "Když spousta lidí přijde na Apassionatu, tak tady zažijí ještě větší atmosféru. Doufám, že se to tady naplní, to by bylo skvělé," řekl Opatrný.