Předčasně do Tokia? Češi v plážovém volejbalu cítí šanci

Dvě české dvojice se pokusí v kvalifikačním turnaji v plážovém volejbalu vybojovat olympijskou účast. V čínském Chaj-jangu se představí Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou a Ondřej Perušič a David Schweiner. Turnaj začne ve středu a do Tokia se z každé kategorie kvalifikují dva páry.

"Pro nás je samozřejmě lákavá představa, že bychom už teď mohly mít jasno, což by bylo fajn. Když už jsme do Číny jely, tak budeme chtít být jedním ze dvou týmů, který si zajistí místo na olympiádě. Máme ale dobře nakročeno i přes olympijský žebříček, takže i kdyby se nám to v Číně nepovedlo, nic nekončí," uvedla Nausch Sluková v tiskové zprávě zastupující agentury Sport Invest.

"Do turnaje jdeme naplno, taktizovat se nevyplatí jak tady, tak ani na žádném jiném turnaji. Nikdy si nemůžete být jistí, že papírově slabší tým prohraje, na to jsou týmy ve světové špičce až moc vyrovnané. Raději se budeme spoléhat na svou vlastní hru a práci, ať se proti nám na druhé straně postaví kdokoliv," řekla Sluková.

Kvalifikace se hraje pro beachvolejbal nezvyklým systémem. Z první fáze postoupí ze čtyř čtyřčlenných skupin tři celky do druhé fáze, kterou tvoří čtyři tříčlenné skupiny. Z těch půjdou dál vždy dva páry do třetí fáze, v které se ve dvou skupinách po čtyřech bude hrát o semifinále. Vítězové semifinále si zajistí účast na olympiádě.

"Hrací systém je trochu prapodivný. Nikdo s turnajem tohoto typu nemá žádnou zkušenost, čeká nás opravdu hodně zápasů," řekla Sluková. "Předpokládám, že bude i vyhrocenější atmosféra, než je na běžných turnajích," dodala.