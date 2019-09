Překvapení se nekonalo, čeští volejbalisté na Polsko neměli

Čeští volejbalisté ve třetím zápase na evropském šampionátu dostali lekci od úřadujících mistrů světa Poláků. Při rozlučce s Rotterdamem od druhého setu nedostali šanci a prohráli 18:25, 12:25 a 15:25. O postup do osmifinále budou Češi po dni volna bojovat již v Amsterodamu proti domácímu Nizozemsku a Černé Hoře.

Poláci vyhráli poslední dva světové šampionáty, ale na evropskou medaili čekají od roku 2011, kdy získali ve Vídni bronz. Proti českému výběru si připsali třetí vítězství na tomto ME ze tří zápasů.

Svěřenci Michala Nekoly mají bilanci jedné výhry a dvou porážek, a pokud chtějí postoupit do play off, potřebují skončit v šestičlenné skupině do čtvrtého místa.

Nekola se dnes zpočátku snažil šetřit na další zápasy turnaje nejúdernějšího hráče Jana Hadravu, ale vzhledem k průběhu poslal na hřiště nejen tohoto univerzála z polského Olštýna, ale všechny hráče.

Největší respekt si zpočátku zjednal rodák z Kuby Wilfredo León, jenž byl nekompromisní. Naopak Češi ve snaze nedávat jen lehká podání kazili, ale snažili se hrát odvážně a rozdíl ve skóre v prvním setu byl relativně přijatelný.

Od začátku ale byli pod tlakem a první set favoritovi moc neztížili. Ve druhé sadě se radovali z vedení 8:4, jenže pak je zradil příjem, dostali sedmibodovou šňůru a Poláci už je nenechali nadechnout. Nekola marně na střídačce hledal někoho, kdo byl polskou mašinu zastavil. A ta se nenechala.

Ve středu čeká české volejbalisty jako další těžký oříšek domácí tým, proti Černé Hoře skupinu o den později zakončí. Z minulého ME obhajují Češi výborné sedmé místo, což byl nejlepší výsledek od Ostravy 2001. Tam prohráli souboj o bronz.