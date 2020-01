Překvapení v play-off NFL: konec dynastie či povstání Vikingů

Čtyřmi zápasy začalo letošní play-off NFL. Jak už bývá zvykem, v nejlepší lize amerického fotbalu na světě se bylo na co dívat. Své domácí zápasy překvapivě nezvládly celky New Englandu a New Orleans, kde shodou náhod na pozici quarterbacka nastupují legendy, kterým je přes čtyřicet let. Jaká bude jejich budoucnost?

Výhodu nasazení a možnosti nehrát v předkole měly čtyři týmy. Dva nejlepší z každé konference. Z východní to byl Baltomore Ravens a Kansas City Chiefs, z té západní zase San Francisco 49ers a Green Bay Packers. Tyto kluby měly výhodu volného týdne, kterou využily trochou odpočinku, ale hlavně pečlivým studováním svých soupeřů.

Pád giganta a bojovnost Houstonu

Jako první do divizního kola postoupili fotbalisté Houstonu Texans, kteří v nervy drásající bitvě dokázali urvat výhru v prodloužení. Ta se však nerodila vůbec lehce. Hostující Buffalo Bills vedlo ještě v polovině třetí čtvrtiny 16:0 a nic nenaznačovalo mohutné otočce domácích.

Když se ale útok Texans probudil a dokázal dokonce dvakrát proměnit dvoubodové konverze po touchdownu, byli to Bills, kteří kopem v posledních pěti sekundách zachraňovali remízu. V prodloužení byli fanoušci svědky tuhého boje, míč se přeléval z jedné strany na druhou. Nakonec byl šťastnější Houston, jenž v dalším kole pojede na stadion Kansasu. A na Arrowhead, jak je veřejně známo, se moc často nevyhrává.

V noci ze soboty na neděli šli do akce loňští vítězové z New Englandu. Ti po parádní první polovině soutěže, kdy jejich obrana doslova dominovala a soupeře několik zápasů nenechala skórovat jediný touchdown, každým dnem slábli. Proti Titánům sice defenziva fungovala více než solidně, Patrioty však zradil, v posledních letech netradičně, útok.

Ofenziva vedená legendou Tomem Bradym po celý zápas nenašla optimální rytmus a jen těžce získávala yardy. Zlomový moment nastal ve druhé čtvrtině, když se za stavu 10:7 pro domácí nepodařilo probourat do endzóny soupeře z pouhé jednoyardové linie. Tak blízko touchdownu už se Patrioti nedostali. Tennessee tak svou výhrou způsobilo obrovský šok, když už v prvním kole vyřadili trojnásobné vítěze Super Bowlu z posledních pěti let, navíc na jejich hřišti. V dalším kole je čeká parní válec letošního ročníku - Baltimore Ravens.

Ve Spojených státech se začalo hlasitě hovořit o konci jedné z největších dynastií v historii sportu. Uvidíme, v jaké formě a složení se na hřiště dostane tým z New Englandu v září.

Na západní frontě boj

V neděli se odehrály duely ze západní poloviny USA. A hned v prvním večerním klání přišel další šok víkendu. New Orleans Saints, jeden z favoritů na celkový triumf, na domácí půdě nestačili na outsidera z Minnesoty. Hosté byli po velmi zodpovědném a pečlivém výkonu po celý zápas mírně lepší a nezlomila je ani šňůra deseti bodů Saints z poslední čtvrtiny.

V prodloužení stála při Vikingách i štěstěna, když se jim podařil vyhrát hod mincí. Svěřenci geniálního trenéra Mikea Zimmera zvolili příjem a hned z prvního drajvu skórovali touchdown. Nezastavili je ani jedni z nejhlučnějších fanoušků na světě.

Před zápasem odepisovaný tým tak překvapil celý svět amerického fotbalu a může se těšit na střetnutí proti suverénovi základní části San Franciscu.

V posledním utkání tzv. Wild card game na sebe narazily Philadeplhia Eagles a Seattle Seahawks. V urputném boji o každý centimetr travnaté plochy urvali výhru fotbalisté hostů. Domácí museli bojovat s těžkou nepřízní osudu, když do utkání nemohlo kvůli zranění zasáhnout hned několik opor, navíc hned na začátku střetnutí se zranil hvězdný quarterback Carson Wentz. Orli bojovali, ale na výhru to nestačilo. Seattle čeká v divizním kole Green Bay, což nemusí být zdaleka konečná.

Ukončí legendy kariéru? Nejspíše ne

Hned po vypadnutí Patriotů a Svatých se upřely všechny oči na jejich legendární rozehrávače. Ukončí Brady a Brees kariéry? V médiích se už před hracím víkendem spekulovalo, jak asi samotní hráči po skončení sezony odpoví.

Jejich reakce po vyřazení byla, jako jejich styl hry, podobná. Ani jeden z fleku neskončil, naopak. Z úst obou budoucích členů Síně slávy zaznělo, že se těší na přípravné období a konec kariéry je v tuto chvíli krajně nepravděpodobný.

Což je samozřejmě skvělá zpráva pro fanoušky NFL, kteří se ke sledování tohoto sportu dostali právě díky fenomenálním výkonům těchto dvou legend. Takže příznivci zámořského amerického fotbalu, těšte se. Dvaačtyřicetiletý Brady a čtyřicetiletý Brees se do důchodu ještě nechystají.