Přísný trest!? Rowe s Martinem byli vyloučeni z Tour.

Britský cyklista Luke Rowe a bývalý mistr světa v časovce Tony Martin z Německa byli kvůli vzájemné strkanici v průběhu 17. etapy vyloučeni z Tour de France. Oba navíc dostali pokutu 1000 švýcarských franků (asi 23 tisíc korun). Několik hodin po dojezdu etapy o tom rozhodla jury závodu.

Jeden z pomocníků britského obhájce titulu Gerainta Thomase Rowe se dostal do kontaktu s časovkářským specialistou Martinem, který je k dispozici průběžně třetímu Nizozemci Stevenu Kruijswijkovi, krátce před koncem závěrečného stoupání. Němec Brita vytlačil ze silnice, načež se Rowe podle televizních záběrů po Martinovi ohnal.

"Oba jsme jen dělali svou práci. Možná jsme překročili hranici, ale vyloučení je podle mne hodně přísné. Nezasloužil si ho ani jeden z nás," hájil se Rowe.

Look what Rowe did. pic.twitter.com/zBqKRYr6ed