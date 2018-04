Produktivita nebyla. Bohudík to přišlo teď, smál se střelec Tomašík

Pouze jedinou branku vstřelil v předešlých osmi zápasech letošního play-off útočník Milan Tomašík, ale v superfinále zařídil dvěma trefami včetně té rozhodující vítězství florbalistů Mladé Boleslavi nad Vítkovicemi 6:5 v prodloužení. Ambiciózní středočeský klub tak slavil v ostravské Ostravar Aréně svůj premiérový titul. Zajistila to Tomašíkova střela v čase 68:46 po ideální přihrávce Petra Novotného.

"Podíval jsem na Bangiče (Novotného), on se díval na mě. Já jsem cuknul do středu a on to krásně načasoval. Kdybych to nedal, tak si budu sypat popel na hlavu. Vymyslel to celé Bangič," ocenil Tomašík přihrávku klubové ikony, která byla u všech 13 sezon Mladé Boleslavi v nejvyšší soutěži.

Tomašík prolomil v pravý čas svou střeleckou smůlu v play-off. V 53. minutě nejdříve získal Středočechům vedení 4:3 a pak dal i poslední gól 25. sezony nejvyšší soutěže florbalistů. Mladá Boleslav se stala po Tatranu Střešovice, Vítkovicích a Chodovu teprve čtvrtým klubem, který triumfoval.

"Za celé play-off jsem měl asi padesát střel a produktivita nebyla. Šance jsem měl, ale nechtěl jsem se tím zaobírat. Bohužel jsem to neproměňoval. Nebo možná bohudík, protože to přišlo teď a je to super," líčila své pocity osmadvacetiletá letní posila Mladé Boleslavi ze švédského Linköpingu.

Klub plný hvězd se dočkal v superfinále na třetí pokus. V roce 2015 podlehl v boji o triumf Tatranu Střešovice a loni Chodovu. "Spadlo to z nás. Boleslav byla vždycky blízko, ale povedlo se to až teď. Je to super pocit. Navíc v prodloužení. Za stavu 5:3 jsme si mysleli, že to budeme brát po šedesáti minutách, ale trošku se to zdramatizovalo," řekl Tomašík.

Mladá Boleslav totiž ještě v 59. minutě vedla 5:3, ale dvěma góly vynutil prodloužení autor hattricku Martin Tokoš. "Určitě to s týmem pohne. Dvě takové nešťastné branky, dva odrazy. Toky (Tokoš) to tam dobře trefil. Oni byli na koni, ale do prodloužení jsme šli s tím, že oni i my máme stejnou šanci na výhru. Povedlo se to," řekl Tomašík, který je odchovancem Vítkovic.

Dnes se trefil při svému bývalému týmu stejně jako další bývalí hráči Vítkovic Jan Jelínek a Petr Kološ. Tomašík měl zvýšenou motivaci proti ostravskému klubu. "Na dlouhou dobu jsem odešel do zahraničí a těch lidí, které tam znám, už je jen pár. Ale motivace je vždycky větší proti mateřskému klubu. Je ale jedno, kdo proti vám stojí. Samozřejmě, v Ostravě proti Vítkovicím, je to umocněné," uvedl reprezentační útočník, který hrál ve Švédsku in za Dalen.

Superfinále se na svůj sedmý ročník přesunulo poprvé z pražské O2 areny do Ostravar Arény a aktéři si atmosféru před 8191 diváky užili. "Byla super. Halu znám, chodíval jsem tady na hokej, mám tu kamarády, hlavně Ondru Romana. Prostředí je skvělé, přišlo dost lidí, kulisa byla skvělá. Přijeli i lidi z Bolky, fandili celý zápas. Super zápas," dodal Tomašík.