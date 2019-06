Proti kamarádce? Raději bych mistryni světa, lituje Hanzlíčková.

Porážkou v prvním zápase skončily Evropské hry pro zápasnici Adélu Hanzlíčkovou, která v Minsku prohrála s Polkou Agnieszkou Wieszczekovou. Česká volnostylařka nenavázala na zisk stříbrné medaile z letošního mistrovství Evropy a po zápase byla hodně zklamaná.

"Neměla jsem svůj den. Člověk to cítí od rána, klepou se mu ruce, je slabej. Cítila jsem, že to není ono, že se budu trápit, a tak to bylo," řekla Hanzlíčková.

Radost neměla z toho, že musela nastoupit proti kamarádce. V Polsku totiž často trénuje. "Bylo to hrozný a vadilo mi to. Radši bych se porvala s mistryní světa, ale proti dobré kamarádce... To je těžký. Člověk do toho nedokáže jít tak naplno," přiznala pětadvacetiletá zápasnice. Uvědomuje si ale, že na podobné věci nemůže brát ohled, pokud chce ve sportu uspět. "Musím si to odosobnit, ale mně to moc nejde," pokrčila rameny.

Přestože se s Wieszczekovou velmi dobře znají, zvolila špatnou taktiku. "Trénujeme pořád a víme, jak která na co bude reagovat. A já měla úplně zbytečný zkraty. Vůbec nejsem spokojená, jsem naštvaná," dodala Hanzlíčková a vyřazení z turnaje oplakala.