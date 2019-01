První Čech na prahu slavné ligy. Jednou se tam dostanu, věří

Tak blízko ještě před ním nikdo z českých zástupců nebyl. Martin Červenka se přiblížil výrazně americké Major League Baseball. Dlouhodobé úsilí se mu vyplatilo a letos se dostal do předsezónního kempu týmu Baltimore Orioles, kam 26letý chytač dostal pozvánku. Vysněnou prestižní ligu má na dosah.

Do zámořské NHL se letos zapojilo 31 českých hokejistů, basketbalovou NBA hráli doposud čtyři Češi. Zanedlouho může být dobyta i další slavná liga, tentokrát ta baseballová, kterou může v budoucnu okusit i Martin Červenka. "Snažím se na to nesoustředit. Pro mě je cíl, abych se do budoucna dál posouval. Den ode dne se chci zlepšovat," řekl 26letý chytač, kterému za necelé dva týdny začne předsezónní kemp v Baltimoru. Potrvá od 13. února do 25. března.

Do Ameriky odešel v roce 2011 ihned po maturitě. Za tu dobu si musel v zámoří projít pět nižších soutěží. Nevzdal to, i když mohl. "Měl jsem podporu ze všech stran. Nikdo mi neřekl, abych to zabalil a jel domů," řekl Červenka, že ho od snu zahrát si v MLB neodrazovala ani rodina, tak přítelkyně. "Už jenom to, že mě pozvali na kemp je velký krok. Za ty roky jsem MLB nejblíže," zdůraznil Červenka, který má jako první český baseballista slavnou ligu na dosah.

V kempu bude přitom jediným Evropanem. První roky ho brali za hráče z "exotické země", i když je z Česka a té patří osmnácté místo ve světovém žebříčku a třetí v evropském. Za osm strávených sezon v zámoří už ho tak neberou. "Osobně jsem nikdy nepocítil, že by mě někdo diskriminoval kvůli tomu, že jsem z Evropy. Věřím tomu, že kdo umí hrát lépe, tak se dostává výše," konstatoval Červenka.

Pozvánka do předsezonního kempu ještě nezaručuje Červenkovi, že se slavnou ligu zahraje. Vše nasvědčuje k tomu, že bude pravděpodobně poslán do nižší Minor Leaguze (Triple A), ze které si přibližně pět procent jejích hráčů zahraje slavnou ligu, a časem se posunout do vysněné MLB. "Nedávám si cíl, že bych si jí chtěl letos nebo příští rok zahrát. Věřím ale tomu, že se tam jednou dostanu. Můj cíl je do druhé nejvyšší soutěže. O tom, kam půjdu, rozhodne ale organizace," prohlásil odchovanec pražské Kotlářky.

Nicméně i tak bude trénovat poprvé s hráči z prvního týmu. Červenka se však nechce zbytečně dostat pod tlak. "Letmý kontakt tam je. Člověk je potkává v posilovně. Nervózní z toho nejsem, spíš si chci kemp užít a získat zkušenosti," podotkl Červenka. Nechtěl ani reálně odhadnout, jaká jeho šance probojovat se letos do nejprestižnější baseballové ligy. Spolu s ním bude totiž o místo do nově budovaného kádru Baltimoru bojovat dalších pět chytačů. Hrát budou pravděpodobně maximálně dva.

Šance Červenky by však mohla zvýšit skutečnost, že Baltimore má nové vedení klubu a chystá se výraznější obměna kádru. "Konkurence je všude, ale je pravda, že chtějí hodně obměňovat kádr, takže je možné, že budou dávat větší šance mladším hráčům. Určitě je teď v Baltimoru slušná šance. Stejně ale bude záležet na tom, jak budu hrát a jak se budu hodit trenérům," dodal Červenka.