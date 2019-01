První pohár na dosah. Florbalisté Liberce vyzvou Pardubice

Na premiérový triumf budou útočit florbalisté Liberce a Pardubic ve středečním finále Poháru České pojišťovny v Olomouci. Oba celky zatím nezískaly medaili ani v superlize. V ženské kategorii bude bojovat o premiérový úspěch také FBC Ostrava. Vyzve Chodov, který domácí pohárovou soutěž ovládl v roce 2015.

Liberec i Pardubice jsou ve finále poprvé. "Může to být první významná trofej pro mužský tým v historii Liberce a zároveň se taková šance nemusí dlouhé roky opakovat," řekl trenér Zdeněk Skružný webu Českého florbalu.

Liberci se v této sezoně daří i v superlize, kde je pátý. "Myslím, že to je výsledkem soustavné práce celého klubu za posledních několik let. Po pádu do první ligy jsme si řekli, že chceme některé věci změnit, že zatáhneme hráče více do dění v týmu i klubu a že budeme stavět na odchovancích se vztahem k Liberci. Hráči, kteří k nám budou přicházet, budou především kluci, kteří mají charakter, jsou pracovití a zapadnou do klubu," uvedl Skružný.

Pardubice se díky pondělnímu vítězství ve Znojmě posunuly v superlize z předposledního na jedenácté místo. "Případná výhra by byla určitě velmi důležitým milníkem v klubové historii a velký úspěch pro pardubický florbal. Další šance zvítězit v poháru může opět přijít až za dlouhou dobu," uvedl útočník Martin Zozulák.

Sokol podle něj bude mít v Olomouci výraznou diváckou podporu. "Poženou nás za vítězstvím více než dvě stovky fanoušků, kteří se na finále vypraví z celého našeho kraje. Samozřejmě všichni víme, že Liberci se letos velmi daří a má asi nejlepší sezonu ve své historii. Rozhodně před nimi máme respekt," doplnil Zozulák.

Florbalistky Chodova jsou ve finále počtvrté. Loni prohrály s Vítkovicemi 5:7 a neuspěly stejně jako v roce 2013. "Věřím, že to bude z naší strany super zápas. Také doufám, že do Olomouce dorazí hodně fanoušků, abychom v hale měly pořádnou atmosféru. Není pochyb, že Ostrava je hodně nepříjemný soupeř. V týmu mají šikovné holky a určitě to nebude lehké utkání," řekla útočnice Nikol Pekárková.

Chodov může přidat další úspěch do sbírky i k titulu v extralize z roku 2015. "Máme velmi vyrovnané lajny a každá z nás umí dávat góly. Navíc i v brance máme výrazné opory. Velkou sílu Chodova vidím i ve zkušených hráčkách, které v kádru máme," dodala Pekárková.

Hráčky FBC Ostrava se představí ve finále podruhé, v roce 2008 podlehly Děkance Praha 2:8. "Byl to jeden z našich předsezonních cílů, který se nám podařilo naplnit. Za to jsem hodně rád. Nicméně za úspěch to budeme považovat pouze v případě, že ve finále zvítězíme," uvedl trenér Jakub Robenek.

"Je to pro náš mladý kádr neskutečná výzva. Navíc budeme hrát proti Chodovu, takže si zahrajeme další kvalitní zápas, jakých za sezonu bohužel příliš moc není. Motivace bude o to větší, když se vítěz nakonec bude radovat z celkového triumfu," doplnil Robenek.

Mužské finále začne v 17.00 a vítěz získá prémii sto tisíc korun. Přímý přenos vysílá ČT Sport. Ženy začnou bojovat o triumf o tři hodiny později a úspěšný celek obdrží 50 tisíc korun.