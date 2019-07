První pyrenejská zkouška. Favorité se šetřili, Yates bere etapu

Cyklisté na Tour de France dnes zamíří do Pyrenejí. Po středeční rovinaté etapě se ve čtvrtek v cíli očekávají větší rozestupy. Uhájí Francouz Julian Alaphilippe žlutý dres pro celkového lídra? A co Peter Sagan v zeleném dresu pro nejlepšího sprintera? Navýší náskok?

12. etapa (209,5 km dlouhá) povede z Toulouse do Pyrenejí, konkrétně do cílového města Bagnéres-de-Bigorre.

Posledních 80km sledujeme v aktualizovaném článku níže.

Dnešní etapa v celkové klasifikaci vůbec nic nezměnila, ve žlutém pokračuje Francouz Julian Alaphilippe. To se možná změní v zítřejší časovce, kde by měly vteřinky lítat mnohem více než dnes. To je pro dnešek vše, děkuji za pozornost.

⏱️ Peloton cross the finish line 9'35" after Simon Yates. It was a calm day for them.

⏱️ Le peloton franchit la ligne 9'35" après Simon Yates. La journée était tranquille pour ces coureurs.#TDF2019 pic.twitter.com/mi0ljNQD9R - Tour de France™ (@LeTour) 18. července 2019

Ztráta pelotonu včetně nejlepších jezdců na celkové pořadí čítá 9 minut a 35 sekund.

6 minut po protnutí cíle prvním cyklistou je peloton stále na trati. Ještě mu zbývá urazit 2,5 kilometru.

Cíl: Nádherný souboj tří uprchlíků! Ani jeden z vedoucí trojice nechtěl až do poslední chvíle zrychlit, dá se říci, že takřka přibrzdili před posledními metry. Jako první nastoupil ze třetího místa SIMON YATES a po perfektním spurtu pro sebe urval etapové vítězství. Druhý byl Bilbao, bronz bere Mühlberger.

And that's @SimonYatess who takes the win at the sprint! 🏆

Et c'est Simon Yates qui s'impose au sprint devant Bilbao et Mühlberger ! 🏆#TDF2019 pic.twitter.com/jN2uqhBvzi - Tour de France™ (@LeTour) 18. července 2019

1km do cíle: Poslední kilometr 12. etapy!

2km do cíle: Jezdci jsou stále u sebe a šetří se na drtivý finiš!

3km do cíle: Tak jaká bude taktika pro poslední metry? Zkusí to některý z cyklistů urvat dříve, nebo se rozhodne až v cílové rovince?

5km do cíle: Ani jeden z finišujících zatím nikdy nevyhrál etapu na Tour de France.

7km do cíle: Vedoucí trojka nadále zvyšuje vedení. Pronásledující skupinka má ztrátu už téměř dvě minuty, peloton devět a čtvrt.

10km do cíle: Poslední kilometry první pyrenejské etapy letošní Tour!

🏁 10 KM



Mühlberger - Bilbao - Yates

⏱️ Chase group / Poursuivants +1'20"

⏱️ Peloton +9'#TDF2019 pic.twitter.com/K5GGjjjxdK - Tour de France™ (@LeTour) 18. července 2019

16km do cíle: "Svatá trojice" z tempa neubírá, spíše naopak.

23km do cíle:

24km do cíle: Peloton je za vedoucím jezdcem už přes 8 minut. Je zřejmé, že ani dnes se adepti na celkové pořadí nikam nepoženou a pošetří síly na zítřejší časovku.

26km do cíle: Skupina Trentina ztrácí přes minutu. O výhru si to rozdá s největší pravděpodobností trojice Yates, Mühlberger a Bilbao.

28km do cíle: Peloton se nikam nežene, v tuto chvíli čítá ztrátu 7:43 min, což je dobrá zpráva pro žlutého Alaphilippa.

30km do cíle: Simon Yates získal vrchařskou prémii (10 bodů), za ním projeli Mühlberger a Bilbao. Pronásledovatelé jsou vzdáleni již 50 sekund. Nyní čeká jezdce 30km sešup do cíle. Kdo urve vítězství?

⛰ At the top of La Hourquette d'Ancizan, @SimonYatess and @muehlberger_94 are together, followed by @PelloBilbao1990.



⛰ Au sommet de La Hourquette d'Ancizan, Simon Yates et Gregor Mühlberger sont ensemble, suivis de près par Pello Bilbao. pic.twitter.com/9tUCam9w0O - Tour de France™ (@LeTour) 18. července 2019

32km do cíle: Ve výborné formě vypadá i Bilbao, nyní už dojel skupinu Yatese a Mühlbergera.

33km do cíle: Zbývají ještě tři kilometry do konce drastického stoupání. Peloton je nadále šest a půl minuty vzdálen, o vítězství si to rozdají muži ze současného vedení.

34km do cíle: Clarke už nestíhá a z vedoucí skupinky odpadl. K vedoucímu Trentinovi se pomalu přidává Simon Yates a Gregor Mühlberger, kteří jedou skvěle.

35km do cíle: Trentin dojel Clarkea a už jedou ve dvojici.

36km do cíle: Trentin do toho šlápl a je už jen 12 sekund od Clarkea. Další pronásledovatelé jako Frank, S. Yates, Mühlberger, Gallopin nebo Roche ztrácí na čelo 25 sekund.

37km do cíle: Peloton zvyšuje intenzitu, v jeho čele nyní zabrali jezdci stáje Ineos. Naopak, podobně jako v minulých etapách nestačí Vincenzo Nibali.

39km do cíle: Co se týče žlutého dresu, tak ten dnes v ohrožení není. Cyklisté z vedoucích příček čtvrteční etapy jsou od Francouze v celkovém pořadí na míle daleko.

40km do cíle: Dohnat Clarkea se rozhodl Matteo Trentin. Mistr Evropy ale ztrácí stále kolem minuty. Zdá se, že Clarke je žhavý kandidát na vítězství etapy! Peloton se nachází stále šest minut daleko od vedoucího jezdce.

44km do cíle: Včerejší vítěz etapy Caleb Ewan dle oficiálních zdrojů spadl při sjezdu z Col de Peyresourde. Dle obrázků na něj je ale v pořádku a snaží se vzniklou mezeru dojet.

44km do cíle: Clarke, jenž dnes slaví 33. narozeniny, vede již o více než minutu! Skvělý sjezd v jeho podání. Nyní ho čeká 3,7 km stoupání na Hourquette d'Ancizan.

94.3km/h!



Simon Clarke went flying to solo away from the front group in the downhill from Col de Peyresourde.#TDF2019 #TDFdata pic.twitter.com/4bvyCiOATt - letourdata (@letourdata) 18. července 2019

52km do cíle: Nejrychleji z kopce letí Simon Clarke, který má náskok už 45 sekund!

55km do cíle: Peloton mírně zrychluje (ztrácí 5:44 min), dnes bude důležité dostat se do co nejlepší pozice do závěrečného sjezdu.

63km do cíle: Aktivní Belgičan Tim Wellens (vedoucí jezdec vrchařské soutěže) skvěle zafinišoval a ovládl prémii první kategorie na vrcholu Col de Peyresourde. Liliana Calmejanea nechal o kousek za sebou! Nyní čeká závodníky prudký sjezd.

⚪🔴 @Tim_Wellens catches @L_Calmejane just in time to crest the Col de Peyresourde.



⚪🔴 TIm Wellens rattrape Lilian Calmejane juste à temps pour franchir le Col de Peyresourde en tête. #TDF2019 pic.twitter.com/oIl7rBPcjL - Tour de France™ (@LeTour) 18. července 2019

66km do cíle: Aktuální lídr 12. etapy má náskok na peloton, ve kterém jede mimojiné i žlutý Alaphilippe a bílý Egan Bernal. Skupinku, která nahání Calmejanea, vede sprinterský lídr týmu Sunweb Michael Matthews.

70km do cíle: Z vedoucí skupiny se odpojil Lilian Calmejane a pokouší se zaútočit. Teď má na vrcholu Peyresourdu náskok 40 sekund na skupinku pronásledovatelů.

75km do cíle: Ihned, jak sprinterský fenomén obdržel plný počet bodů, se začal propadat. Nyní už je dvě a půl minuty za vedoucím Colbrellim.

80km do cíle: Slovenský Hulk, jak mu francouzské média přezdívají, přespurtoval Colbrelliho a získal další body do soutěže o zelený dres a potvrzuje jasné první místo.