První pyrenejské kopce: peloton Tour de France míří do hor

Peloton Tour de France dnes po středeční sprinterské etapě zamíří do hor a v prvních pyrenejských kopcích se naplno rozhoří boj o žlutý dres. Ve 12. etapě čekají cyklisty po rovinatém úvodu po startu v Toulouse dva vrcholy první kategorie.

Vedení v průběžném pořadí bude hájit domácí Julian Alaphilippe, který vede o 1:12 minuty před britským obhájcem titulu Geraintem Thomasem. Český cyklista Roman Kreuziger figuruje na 17. místě s odstupem 3:28 za francouzským lídrem.

Jako první prověrku musí cyklisté zdolat Col de Peyresourde, kde je čeká 13,2 kilometru stoupání s průměrným sklonem sedm procent. Další vrchol Hourquette d'Ancizan má na necelých deseti kilometrech průměrné stoupání 7,5 procenta.

