Psychika a prostředí hrají pro český tým, výkon zase pro Švýcary

Potřetí za sebou se na mistrovství světa v zápasech o medaile utkají stejné dvojice. O zlato si se poperou Fini a Švédové Český tým čeká bitva se Švýcary o bronzové medaile. Zápas zklamaných ze semifinále, ve kterém domácí ničím nepřekvapili obhájce titulu, za to švýcarští florbalisté dlouho sahali po senzaci a s vicemistry padli až po nájezdech.

Na české straně bude jednoznačně prostředí, psychika a regenerace. Švýcaři předvedli proti Švédům daleko lepší výkon. Tak vypadalo semifinále obou zklamaných soupeřů se severskými celky. Velmi podobný byl i předloni v Lotyšsku, kde naopak Češi dlouho trápili Finy, než dostali rozhodující gól v závěru zápasu, který se následně podepsal v boji o bronz.

"Prohra 2:7 je pro nás v tomhle směru možná lepší, kdybychom prohráli 3:4 sedm sekund před koncem jako před dvěma lety v Rize, tak by se na zápas o třetí místo hůř připravovali. Hráči by to měli více v hlavách," tušil po letošní vysoké prohře s Finskem trenér Radek Sikora.

Dobře věděl o čem mluví, protože Švýcaři předvedli v semifinále se Švédskem heroický výkon a po celý zápas je proti favoritovi držel především gólman Pascal Meier. Ani on ale nakonec prohře 4:5 po nájezdech nezabránil. "V zápasech jako je finále nebo o třetí místo rozhoduje psychika a jak se ten tým připraví. Švýcaři budou mít o pár hodin méně, ale únava takovou roli hrát nebude," konstatoval kapitán českého týmu Matěj Jendrišák po semifinále.

Právě on zařídil českému národnímu týmu poslední medaili z MS, když před čtyřmi lety rozhodl zápas se Švýcary a Češi tehdy zvítězili 4:3. Podobných duelů už zažil několik, tak ví, co před zápasem učinit. "Nejdůležitější je, aby všichni dělali automatické věci, které mají zaběhnuté po zápase jako je regenerace, skvělé jídlo, rychle jít do postele a spát. Na slzy bude čas až po mistrovství," nabádal a zároveň burcoval kapitán české reprezentace ostatní hráče.

Nejen delší odpočinek i více času hodit porážku v semifinále za hlavu mají Češi. Pro ně bude hrát jednoznačně domácí prostředí, i když Švýcarů v Praze není také málo. Třikrát za sebou včetně zápasu ve skupině ale vyšli vítězně svěřenci Petriho Kettunena, kteří by rádi tuto sérii prodloužili minimálně ještě o jeden zápas. "Věřím tomu. Oni jsou ale tak sebevědomí, že je prohra se Švédy může akorát nakopnout. Půjdeme ale do zápasu jako o bronz, jako do toho ve skupině. Je to poslední utkání na MS a nemáme se na co šetřit," hecoval dál lídr české reprezentace. "Medaili si letos zasloužíme!" přidal se k němu Sikora.