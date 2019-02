Pudilová hořkou pilulku neskousla. Chci pauzu, smutní zápasnice

Zaplněná O2 aréna hnala MMA zápasnici Lucii Pudilovou za vítězstvím. Když po třech kolech, které vítězku neurčilo, sudí zvedl nad hlavu ruku americké soupeřky Liz Carmoucheové, diváci nechápali. Bučeli, pískli a opouštěli předčasně halu na protest proti rozhodnutí. I Češku verdikt nemile překvapil.

Přestože ji fanoušci aplaudovali a za aktivní zápas ocenili potleskem vestoje, rodačce z Příbrami se po tvářích koulely slzy zklamání. Do posledních vteřin věřila ve skalp soupeřky a výhru zápasu na UFC Fight Night. Jenže na body nakonec těsně vyhrála Carmouchoevá a "střela", jak se české zápasnici přezdívá, prohru nesla jen těžce.

"Rozhodnutí rozhodčích mě nepřekvapilo, už dvakrát mi vzali vítězství, když jsem si myslela, že jsem vyhrála, tak už jsem na to trošku zvyklá," vyjádřila se Pudilová v e-mailu, který zaslala novinářům. Na pozápasovou tiskovou konferenci nedorazila.

Nevýslovné zklamání je o to větší, že to bylo opravdu těsné. Navíc před domácím publikem. Podpora šestnácti tisíc fanoušků je něco, co čtyřiadvacetiletá zápasnice ještě nezažila. A přes obrovský smutek je atmosféra něco, co si Pudilová nesmírně pochvalovala. "Fanoušci mi strašně dodali síly. Já myslím, že bez haly, která mě hnala dopředu, bych to nezvládla. Dokázali mě vyhecovat k větším výkonům. Já jsem do toho dala, co to šlo. Omlouvám se, že jsem to nemohla ukončit," smutnila mladá zápasnice.

Favoritkou nebyla. Vždyť Liz Carmouchová je ostřílenou pětatřicetiletou zápasnicí MMA, má za sebou bohatou kariéru a řadu zkušeností. Navíc vyniká v souboji na zemi, což Češce zrovna nevyhovuje. "Já moc nemusím, když po mně někdo jiný chmatá a leze na zemi, radši bojuju v postoji a s Correiou by to mohla být dobrá přestřelka. To mi vyhovuje, už po ní pokukuju delší dobu," doufala Pudilová, když ještě pro svůj velký večer neznala soupeřku. Tehdy si stejně jako fanoušci do klece přála Bethe Correiu.

Nervozita Češce pomohla

"Střela" ukázala tvrdé pěsti, ukázala nezdolnou buldočí sílu, ukázala aktivní přístup a snahu ukončit zápas co nejdřív. Přestože nikdy předtím takovou atmosféru nezažila, fanoušci ji dohnali k lepšímu výkonu. Nezvozita? Byla, nicméně působila na čtyřiadvacetiletou zápasnici pozitivně.

Samotná Američanka byla vývojem utkání překvapena. Vždyť Pudilová je v nejprestižnější organizaci na světě UFC nováčkem, jako první Češka vůbec bojuje v nejvyšší kategorii necelé dva roky. "Nečekala jsem, že bude tak tvrdá," přiznala Carmoucheová. Sama chtěla zápas ukončit co nejdříve, rozhodně ne na body v zemi soupeřky. Když se stala vítězkou, přes bučení a pískání neslyšela absolutně nic ze slov moderátora. "Chovám nejhlubší respekt k tomu, že diváci domácí zápasnici podporují. V žádném případě nikoho z nadšení neviním," brala nepřízeň fanoušků Američanka sportovně.

Zatímco zkušená závodnice by se do klece vrhla raději hned zítra znovu, Češka hořkou pilulku v podobě prohry asi jen tak nezkousne. Svěřenkyně velezkušeného trenéra Ladislava Erdelyi připomněla, že to nebylo poprvé, kdy čekala výhru na body a mýlila se. Pudilová se při své premiéře představila poprvé na galavečeru UFC Fight Night v roce březnu roku 2017 proti Lině Landsberg. Bezprostředně po zápase bylo jasné, že to bude Lucie, kdo výhru urval na body. Jenže rozhodčí zvedl ruku soupeřce. Jen malou náplastí pro českou zápasnici bylo, že sama soupeřka uznala, že byla Lucie lepší.

Když v sobotu po třech kolech fanoušci čekali na verdikt, komentátoři v čele se zápasníkem Vémolou tipovali na vítězku právě Američanku. A bohužel, nemýlili se. Přestože po celý zápas byla tou aktivnější Češka, boj se světovou šestkou byl natolik vyrovnaný, že rozhodl nejspíš jeden nepovedený kop v závěru. Co na plat, že posledních patnáct vteřin bušila Pudilová do soupeřky hlava nehlava.

K velikosti těch největších zápasnic MMA patří i umění spolknout hořkou pilulku zklamání a přenést se přes možná trochu spornou prohru. To podle Ondřeje Novotného rodačka z Příbrami nezvládla. "Odešla z oktagonu, nechtěla dát rozhovor, do studia po zápase nepřišla, byli jsme domluveni," připomněl šéf organizace MMA.

Pudilová má za sebou dvanáct zápasů v MMA, osm vyhrála, čtyři prohrála. Do sobotní noci nepoznala dvě porážky za sebou a očividně se s tím velmi těžko smiřuje. Bezprostředně po zápase uvedla, že si chce dát dlouhou pauzu. Své tvrzení zatím neupřesnila, je však jasné, že domácí prohra na emoce české zápasnice silně zapůsobila.